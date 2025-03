Xã hội Công ty ở KCN Nam Cấm tăng lương, người lao động đã làm việc trở lại Sự việc ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH Bao bì quốc tế Zonsen - Chi nhánh Nghệ An được cho là có thể dự đoán trước. Nguyên nhân xuất phát từ những bất cập trong quản trị lao động và sự thiếu lắng nghe trong quan hệ lao động của lãnh đạo công ty.

Sáng 21/3, tại Công ty TNHH Bao bì quốc tế Zonsen - Chi nhánh Nghệ An (đóng tại Khu Công nghiệp Nam Cấm) đã xảy ra sự việc ngừng việc tập thể.

Theo đó, cuộc ngừng việc tập thể diễn ra lúc 8h30’ sáng 21/3, ngay sau khi bắt đầu ca làm việc buổi sáng, với sự tham gia của 72 công nhân trong tổng số 140 lao động của Công ty TNHH Bao bì quốc tế Zonsen - Chi nhánh Nghệ An.

Ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH Bao bì quốc tế Zonsen - Chi nhánh Nghệ An (KCN Nam Cấm - sáng 21/3/2025). Ảnh: CTV

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đã có mặt để kịp thời tư vấn, giải quyết.

Sau khi tiến hành thu thập kiến nghị của công nhân lao động, đoàn công tác đã thu thập được 5 nhóm kiến nghị. Cụ thể, công nhân đề nghị công ty tăng lương cơ bản từ 4.410.000đ lên 4.950.000đ và tăng tiền chuyên cần từ 200.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng.

Bên cạnh đó, hiện công ty đang áp dụng chính sách trừ tiền 300.000 đồng cho một lỗi. Tuy nhiên, công nhân cho rằng những lỗi này là do công ty ép tiến độ làm hàng nhanh nên công nhân mới mắc phải.

Ngoài ra, công nhân đề nghị công ty không bắt tăng ca quá nhiều (hiện tại đang tăng ca 4-5h/ ngày) và công ty không được sa thải công nhân lao động vô lý khi đơn hàng giảm.

Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Phòng An ninh Kinh tế tỉnh Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Nghi Xá đã yêu cầu công ty tổ chức phiên đối thoại trả lời công nhân lao động.

Tại cuộc họp, giám đốc sản xuất của công ty báo cáo đã xin ý kiến của người sử dụng lao động (hiện đang ở Trung Quốc) và hẹn ngày 24/03/2025 sẽ trả lời kiến nghị của người lao động. Trong thời gian chờ đợi, công ty đề nghị 72 lao động quay lại làm việc bình thường.

Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, công nhân lao động vẫn tiếp tục ngừng việc, tụ tập trong khuôn viên nhà xe của công ty. Đến 15h00 cùng ngày, công ty thông báo đồng ý tăng lương cơ bản từ 4.410.000 đồng lên 4.710.000 đồng.

Để nhanh chóng ổn định tình hình, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đã yêu cầu Công ty thông báo đến công nhân lao động về tăng lương và cách giải quyết 4 kiến nghị còn lại.

Cuối chiều ngày 21/3, đại diện công ty đã thông báo với công nhân: Từ tháng 4, công ty sẽ tăng lương cơ bản lên 4.950.000 đồng/tháng.

Sáng nay, 22/3, theo ghi nhận, toàn bộ công nhân lao động Công ty TNHH Bao bì quốc tế Zonsen - Chi nhánh Nghệ An đã quay lại làm việc bình thường.

Sáng ngày 22/3, công nhân Công ty TNHH Bao bì quốc tế Zonsen - Chi nhánh Nghệ An đã quay lại làm việc. Ảnh: CTV

Chia sẻ về sự việc, bà Trần Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam chia sẻ: “Sự việc ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH Bao bì quốc tế Zonsen - Chi nhánh Nghệ An có thể dự đoán được. Trước đó, ngày 28/2, nhiều lao động của công ty đã gửi kiến nghị tăng lương với lãnh đạo công ty khi thấy các doanh nghiệp lân cận đều đã tăng lương cho công nhân. Tuy nhiên, thay vì trả lời rõ ràng cho công ty thì lãnh đạo doanh nghiệp lại im lặng, không đối thoại và khóa chức năng gửi tin nhắn trong nhóm Zalo của công ty”.

Cũng theo bà Nguyệt, trong lần giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Bao bì quốc tế Zonsen - Chi nhánh Nghệ An vào tháng 3/2024, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam cùng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã sớm chỉ ra nhiều bất cập của công ty này vì chưa chấp hành nghiêm túc pháp luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động.

Sau cuộc giám sát, đoàn công tác đã đề nghị Công ty TNHH Bao bì quốc tế Zonsen - Chi nhánh Nghệ An thực hiện một số nội dung quan trọng như tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; xây dựng thang lương, bảng lương; ký thoả ước lao động tập thể; tổ chức hội nghị người lao động và thực hiện đúng quy định về đối thoại tại nơi làm việc… Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện các kiến nghị.

Theo đại diện Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, chính những hạn chế, thiếu chuyên nghiệp của doanh nghiệp này trong quản trị lao động là nguyên nhân dẫn đến tái diễn mâu thuẫn quan hệ lao động và ngừng việc tập thể.

Ông Lê Tiến Trị - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam trao đổi, từ sự việc này, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cùng Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam sẽ yêu cầu các doanh nghiệp rút kinh nghiệm từ sự việc, tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật và xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định. Thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp.