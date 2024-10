Kinh tế Góp ý Dự thảo Nghị quyết về phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 Chiều 31/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về góp ý dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Tham dự có đại diện các bộ, ngành liên quan. Tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu

Hội nghị được tổ chức hình thức trực tuyến, các bộ, ngành, địa phương tham gia tiếp tục góp ý kiến nhằm thống nhất, hoàn thiện các nội dung của Nghị quyết để trình cấp thẩm quyền ban hành. Nghị quyết này ban hành cũng làm cơ sở cho triển khai phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn tiếp theo.

Tại hội nghị, quan điểm xây dựng, góp ý nội dung Dự thảo Nghị quyết trên tinh thần bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện các chương trình kế hoạch, các nhiệm vụ lớn và các nhiệm vụ đã giao cho các địa phương, bộ, ngành. Phân bổ vốn đảm bảo phát triển các ngành, các lĩnh vực đảm bảo chất lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Chính phủ sẽ bố trí đủ nguồn vốn cho các ngành, địa phương theo đúng kế hoạch; dành nguồn vốn cho các dự án đầu tư khi cần thiết có thể giải ngân ngay, không để chậm.

Dự thảo Nghị quyết Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 có 3 chương 14 điều. Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến góp ý của 49 bộ, cơ quan Trung ương và 59 địa phương. Có 39 bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thống nhất với toàn văn dự thảo Nghị quyết. Tại Văn bản số 957/TTĐT-DLĐT ngày 17/9/2024 của Cổng thông tin điện tử Chính phủ về việc góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, sau 60 ngày đăng tải, không nhận được ý kiến góp ý nào của công dân, tổ chức đối với dự thảo Nghị quyết. Dự kiến sau khi hoàn thành các bước lấy ý kiến góp ý các bộ, ngành, địa phương để tổng hợp, xin ý kiến các thành viên và trình Quốc hội ban hành trong thời gian sớm nhất.

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh An đã có ý kiến phát biểu góp ý dự thảo Nghị quyết. Nghệ An thống nhất và đồng tình cao với Dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo. Dự thảo đã có tiếp thu, hoàn chỉnh các nội dung góp ý của Nghệ An tại Văn bản số 6040/UBND-KT ngày 18/7/2024, đồng thời có nhiều điểm quy định mới hoàn thiện hơn so với Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An góp ý Dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Hoài Thu



Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến góp ý tập trung các nội dung về nguyên tắc phân bổ các nguồn vốn; phân bổ các nguồn vốn; phân cấp phân quyền cho địa phương trong phân bổ vốn đầu tư công… Một số nội dung Dự thảo Nghị quyết được nhiều địa phương, bộ, ngành quan tâm góp ý thuộc Chương 2 của Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 dành cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án trên các lĩnh vực, ngành.

Các cơ quan tham mưu, soạn thảo đã tiếp thu các ý kiến, tổng hợp để trình các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý, triển khai các bước tiếp theo.