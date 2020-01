Gương mặt cộng tác viên trẻ gắn bó cùng báo Đảng

CTV Quang An: “Động lực từ chiếc máy ảnh”

Cộng tác viên Quang An, quê xã Diễn Nguyên (Diễn Châu), bắt đầu cộng tác viết bài về mảng kinh tế cho Báo Nghệ An từ năm 2015, lúc đó Quang An đang trong thời gian thực tập theo chương trình đào tạo của Đại học Huế.

CTV Quang An trong một lần tác nghiệp Được cộng tác với Báo Nghệ An và sinh hoạt tại phòng chuyên môn ngay từ những ngày mới vào nghề là một sự may mắn, khích lệ đối với một người trẻ như Quang An. Và có một kỷ niệm sâu sắc đã trở thành nguồn động viên và động lực để An tự tin theo đuổi nghề báo ấy là kỷ niệm với chiếc máy ảnh. Chuyện là từ năm 2015, khi mới vào nghề, Quang An sử dụng chiếc máy ảnh “cùi bắp” từ thời sinh viên để thực hiện viết tin, bài. Vì vậy, trong những cuộc sinh hoạt chuyên môn, An vẫn thường bị nhắc nhở về chất lượng ảnh trên các ấn phẩm của Báo. Trăn trở có được chiếc máy ảnh “xịn” khiến nhiều đêm Quang An thao thức, tự dặn lòng sẽ tiết kiệm tiền nhuận bút để sắm cho bằng được. Song, “biết đến bao giờ mơ ước mới thành hiện thực, vì số tiền mua máy ảnh là khá cao” - Quang An cho hay.



Một lần, tham dự sinh hoạt chuyên môn dịp cuối năm của Báo Nghệ An, khi Thư ký xuất bản nhận xét CTV Quang An còn có nhược điểm cần khắc phục là chất lượng ảnh chưa đạt yêu cầu. Lúc đó, Tổng Biên tập Báo Nghệ An Phạm Thị Hồng Toan đã yêu cầu Quang An trả lời lý do tại sao chất lượng ảnh chưa đạt ?. An run run, thấp thỏm trả lời rằng do máy ảnh cũ quá mà bản thân chưa có điều kiện mua máy mới, không ngờ sau đó cá nhân đồng chí Tổng Biên tập đã quyết định cho Quang An vay tiền để sắm máy ảnh mới phục vụ tác nghiệp. “Cảm giác lúc đó thật khó tả, vì ngay cả trong mơ, em cũng không dám nghĩ mình may mắn được lãnh đạo Báo quan tâm, động viên như vậy” - Quang An chia sẻ.

2 năm liên tục (2018, 2019) Quang An có tác phẩm ảnh đạt giải Nhì (không có giải Nhất), Giải ảnh Khoảnh khắc Vàng do Báo Nghệ An tổ chức Cầm chiếc máy ảnh mới tinh, An như được tiếp thêm sức mạnh và động lực để nỗ lực hết mình vì nghề nghiệp cũng như gắn bó với Báo Nghệ An. Bên cạnh đó sự chỉ bảo chân tình nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc của các anh, chị phóng viên nhiều kinh nghiệm đã giúp An ngày càng nâng cao chất lượng tin, bài trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An. Những bài báo, bức ảnh của Quang An từ đó được ghi nhận nhiều hơn. Cũng bằng chiếc máy ảnh ấy, 2 năm liên tục (2018, 2019) Quang An có tác phẩm ảnh đạt giải Nhì (không có giải Nhất), Giải ảnh Khoảnh khắc Vàng do Báo Nghệ An tổ chức. Đây là giải ảnh báo chí thường niên có uy tín, chất lượng, thu hút nhiều nghệ sỹ nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh tham gia.



Kỷ niệm xúc động và những thành quả bước đầu gặt hái trên chặng đường cộng tác với Báo Nghệ An càng khiến CTV trẻ Quang An thêm yêu nghề và mong muốn được gắn bó hơn nữa với tờ báo Đảng trên quê hương Bác Hồ.

CTV Quỳnh Trang: "Cộng tác với báo Đảng là cơ hội được trau nghề"

CTV Quỳnh Trang tên đầy đủ là Vũ Quỳnh Trang, được biết đến qua nhiều tin, bài ở mảng pháp luật trên báo Nghệ An. Tốt nghiệp Khoa Phát thanh –Truyền hình Học viện Báo chí và Tuyên truyền, năm 2017, Trang về nhận công tác và làm việc tại Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị Công an Nghệ An với vai trò là cán bộ tuyên truyền. Ở đây, nhiệm vụ chính của Trang là biên tập viên kiêm phát thanh viên. Và như Trang nói, đây cũng là thời gian bắt đầu cộng tác với Báo Nghệ An.

CTV Quỳnh Trang tên đầy đủ là Vũ Quỳnh Trang, được biết đến qua nhiều tin, bài ở mảng pháp luật trên báo Nghệ An. Quỳnh Trang tâm sự rằng, trước khi chưa cộng tác với Báo Nghệ An, bản thân cứ nghĩ rằng, báo sẽ chỉ viết những bài mang tính hàn lâm… “Nhưng tôi đã nhầm, tôi rất bất ngờ khi Báo Nghệ An lại có cách làm việc rất hiện đại và cập nhật xu hướng như vậy”, Trang chia sẻ. Đối với những tin, bài sự kiện chính trị, Trang đều tìm đọc các bài viết đăng tải ở báo Nghệ An để học tập. Nhờ đó mà Trang đã học được cách viết những tin chính trị có điểm nhấn, có chiều sâu, cô đọng và cách đặt tít rất mới mẻ, không hề khô cứng.



Một điều nữa Quỳnh Trang học được từ Báo đó là cách phát triển vấn đề để có nhiều bài viết có cái nhìn đa chiều hơn, khai thác triệt để các khía cạnh. Bởi cách biên tập bài vở của Báo rất chặt chẽ từ câu từ cho đến hình ảnh đã giúp Quỳnh Trang học được tính cách chỉn chu. Vì như Trang tự nhận rằng, bản thân có một khuyết điểm khá hấp tấp rồi dẫn tới đôi khi bị sai những lỗi rất không đáng có. Cứ như vậy, sau hơn 2 năm cộng tác, Trang đã trở thành một người cầu toàn lúc nào không hay, đến dấu phẩy đặt không chính xác bản thân cũng rất khó chịu, người ta nói đó là "bệnh nghề nghiệp".

Nhắc đến Báo Nghệ An, Quỳnh Trang cho rằng, mình chỉ cộng tác với báo mảng về an ninh, trật tự nên không thể đánh giá toàn diện được về nội dung cũng như hình thức của báo. Tuy nhiên, với cảm quan là một bạn đọc, Trang tự nhận thấy có cảm tình với giao diện báo Nghệ An điện tử vừa đầy đủ nội dung cần truyền tải, vừa sắp xếp khoa học, dễ theo dõi mà không hề bị rối mắt. Về tính thời sự của Báo Nghệ An thì Trang cho rằng, nếu ai đó chưa biết trên địa bàn tỉnh đang có sự kiện, vấn đề gì thì hãy mở ngay trang web của Báo, bạn sẽ không hề thất vọng. Cộng tác với Báo Nghệ An, Trang yên tâm khi những bài viết của mình được đăng tải, bởi Báo rất tôn trọng tác giả, giữ nguyên được thông điệp mà tác giả muốn truyền tải đến với bạn đọc.

Cộng tác viên Bá Hậu: Niềm vui “Nghề dạy nghề”

Là một phóng viên đài huyện, cộng tác với Báo Nghệ An, trải nghiệm một môi trường khác so với lĩnh vực truyền hình vốn thiên về hình ảnh nhiều hơn, bước đầu CTV Bá Hậu, còn có bút danh khác là Bảo Hân (Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Con Cuông, nay là Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thông) gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ chịu khó tiếp thu những ý kiến đóng góp, những yêu cầu có phần khắt khe từ Ban Biên tập và đội ngũ biên tập viên, phóng viên của Báo, đến nay sau 7 năm cộng tác, CTV Bá Hậu đã vững vàng trong vai trò cộng tác viên mảng miền núi. Ngoài cập nhật những tin tức thời sự ở địa phương, anh còn có những bài viết sâu về lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính sách cho đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện miền núi Con Cuông...

"Những năm gần đây Báo Nghệ An đã có sự phát triển cả về nội dung và hình thức, từ ấn phẩm nhật báo, Nghệ An cuối tuần, chuyên san Dân tộc - miền núi, Nghệ An điện tử, và hiện còn có cả kênh Youtube" - CTV Bá Hậu

Đến bây giờ Bá Hậu tự thấy thật may mắn khi được Ban Biên tập và nhiều anh, chị phóng viên tạo cơ hội, cũng như tận tình hướng dẫn trong thực hiện tin bài. “Quả đúng là “nghề dạy nghề”, nhờ được hướng dẫn, tôi đã được tôi luyện, trưởng thành hơn”, Bá Hậu bày tỏ.



Chia sẻ về những “bài học” rút ra khi cộng tác với Báo Nghệ An, Bá Hậu cho hay, những năm gần đây Báo Nghệ An đã có sự phát triển cả về nội dung và hình thức, từ ấn phẩm nhật báo, Nghệ An cuối tuần, chuyên san Dân tộc - miền núi, Nghệ An điện tử, và hiện còn có cả kênh Youtube. Nội dung khá đa dạng, phong phú, bao quát hầu khắp các lĩnh vực từ thông tin trong nước đến quốc tế. Các bài viết, chuyên trang trên báo có tính định hướng, không mang tính giật gân, câu khách.

Với đội ngũ CTV, ngoài chi trả chế độ nhuận bút kịp thời, thuận tiện qua thẻ ATM, Báo còn tổ chức Hội nghị CTV định kỳ, khen thưởng CTV tiêu biểu và có sự tương tác, trao đổi thông tin chặt chẽ, thường xuyên giữa đội ngũ BTV với CTV. Đó là điều không phải tờ báo nào cũng làm được, qua đó bản thân CTV thấy mình được tôn trọng.

Chia sẻ những góp ý cho Báo Nghệ An, CTV Bá Hậu cho rằng, báo cần ưu tiên đăng nhiều hơn các hoạt động ở cơ sở, cụ thể là cấp xã. Bởi thực tế, dù là tin ngắn nhưng đó là nguồn cổ vũ, động viên để cán bộ, nhân dân tích cực hơn trong công tác cũng như trong lao động, sản xuất. Đối với những bài viết về mảng miền núi, dân tộc, cần tăng thêm ảnh và giảm bớt số lượng chữ.

Với bản thân mình, Bá Hậu xác định, trong một thế giới phẳng như hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng và rộng khắp của các phương tiện thông tin, đặc biệt là sự cạnh tranh của facebook, bản thân cần nỗ lực nhiều hơn để được cộng tác lâu dài, thường xuyên với báo Đảng.