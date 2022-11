Hà Nội FC tiến sát ngôi vô địch V.League; Ronaldo từng suýt từ bỏ bóng đá vì bị bắt nạt và cô đơn

(Baonghean.vn) - Chiến thắng trước Viettel đã giúp Hà Nội FC không chỉ trở lại đỉnh bảng V.League mà còn duy trì một khoảng cách điểm số có lợi so với Hải Phòng và Bình Định; Cristiano Ronaldo từng cân nhắc từ bỏ bóng đá trước khi bùng nổ tại Man United do liên tục bị bắt nạt, cô đơn và nhớ nhà.

Kết quả Hà Nội FC 1-0 Viettel: Hà Nội FC tiến sát ngôi vô địch V.League

Chiến thắng trước Viettel đã giúp Hà Nội FC không chỉ trở lại đỉnh bảng V.League mà còn duy trì một khoảng cách điểm số có lợi so với Hải Phòng và Bình Định. Nhờ vậy, thầy trò HLV Chun Jae Ho chỉ cần đúng 1 điểm để lên ngôi vô địch chung cuộc của mùa giải năm nay.

Thắng chung cuộc 1-0 trước Viettel, Hà Nội FC trở lại ngôi đầu bảng V.League 2022, với 47 điểm sau 22 trận. Đội bóng Thủ đô hơn Hải Phòng 2 điểm dù đá ít hơn 1 trận. Trong khi đó, Hà Nội FC tiếp tục giữ khoảng cách hơn 6 điểm so với Bình Định, trong khi V.League chỉ còn 2 lượt nữa là kết thúc. Như vậy, Hà Nội FC chỉ cần đúng 1 điểm nữa là vô địch V.League 2022.

Kết quả B.Bình Dương 4 - 2 Thanh Hoá: Cú ngược dòng ngoạn mục của chủ nhà!

Bị dẫn bàn trước, nhưng B.Bình Dương đã có pha lội ngược dòng ngoạn mục để thắng chung cuộc 4-2 trước Thanh Hoá. Một trận thắng khá bất ngờ, nhưng xứng đáng với thầy trò HLV Lư Đình Tuấn.

Ronaldo từng suýt từ bỏ bóng đá vì bị bắt nạt và cô đơn

Cristiano Ronaldo từng cân nhắc từ bỏ bóng đá trước khi bùng nổ tại Man United do liên tục bị bắt nạt, cô đơn và nhớ nhà.

Trong cuốn sách với tựa đề Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World's Game (tạm dịch: Messi vs Ronaldo: Một cuộc đối đầu, hai cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời và kỷ nguyên tái tạo thế giới bóng đá), những bí mật về Ronaldo đã được hé lộ, đặc biệt ẩn chứa nhiều câu chuyện về việc CR7 bị bắt nạt.

Theo cuốn sách, sau những sự việc trên, Ronaldo đã có suy nghĩ bỏ cuộc trước khi được đôn lên đội một của Sporting Lisbon. Nhiều nguồn tin cũng cho biết các giám đốc của Sporting đã đe dọa đuổi Ronaldo về nếu thái độ của anh không được cải thiện, do CR7 bị điểm kém và thường xuyên nghỉ học. Cuối cùng sau gần 1 năm, Ronaldo đã được phép dừng việc học để tập trung vào bóng đá.

Kết quả Man City 2-0 Chelsea: 5 phút định đoạt kết quả

Trận đấu Man City vs Chelsea đã được định đoạt chỉ trong vòng 5 phút với các bàn thắng của Riyad Mahrez và Julian Alvarez ở các phút 53 và 58.

Đánh bại Chelsea với tỷ số 2-0, Man City nhẹ nhàng tiến vào vòng 4 League Cup trong khi Chelsea tiếp tục chuỗi ngày ảm đạm.