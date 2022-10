Hà Tĩnh hỗ trợ Nghệ An 500 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai

(Baonghean.vn) - Với tinh thần "tương thân, tương ái", Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã phát động toàn thể cán bộ, công chức quyên góp ủng hộ, chia sẻ khó khăn với người dân Nghệ An tại các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Chiều 5/10, đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dẫn đầu đã đến trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng do hoàn lưu của cơn bão số 4.

Tham dự lễ tiếp nhận về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Vừa qua do ảnh hưởng của bão số 2, bão số 3 và hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp hứng chịu những trận mưa to đến rất to, gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là tại các huyện Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, thị xã Hoàng Mai... gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của Nhân dân và các công trình của Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đã chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại nghiêm trọng của người dân Nghệ An tại các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, mong bà con sớm ổn định lại cuộc sống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cảm ơn tình cảm trân quý của chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, kịp thời giúp đỡ người dân Nghệ An trong khó khăn, hoạn nạn. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng thông báo những thiệt hại do mưa, lũ gây ra và cho biết, hiện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đang tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra với quyết tâm không để người dân bị đói, khát.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Cứu trợ tỉnh cam kết sẽ chuyển số tiền tỉnh Hà Tĩnh trao đến đồng bào bị thiệt hại trong thời gian nhanh nhất.

Cũng trong chiều 5/10, Uỷ Ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận sự quyên góp hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức: Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam (26 triệu đồng); Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc (100 triệu đồng); Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Nghệ An (50 triệu đồng); Công ty Bảo Việt Nghệ An (10 triệu đồng)...