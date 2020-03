Hai con nghiện vận chuyển thuê ma túy để sử dụng miễn phí bị sa lưới

Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng Mộng Văn Mạo (SN 1987), trú tại bản Xiên Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương và Vi Văn La (SN 1989), trú tại bản Kim Liên, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.



Đầu năm 2020, qua công tác trinh sát, Công an huyện Nam Đàn phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt, có một số biểu hiện bất thường liên quan đến phạm tội về ma túy. Tập trung theo dõi, xác minh, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng Mộng Văn Mạo và Vi Văn La có hành vi nghi vấn phạm tội về ma túy.

Hai đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan Công an. Ảnh: Bảo Nguyên

Kiên trì bám, nắm địa bàn, thu thập tài liệu, chứng cứ, các trinh sát xác định đây là đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy liên huyện do 2 đối tượng trên đến các huyện miền xuôi tiêu thụ, với phương thức hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt. Tuy nhiên, do 2 đối tượng trên là người ở địa bàn khác, thường xuyên thoắt ẩn thoắt hiện và thường chọn địa điểm vắng vẻ để tiến hành giao dịch ma túy nên gây nhiều khó khăn cho công tác vây bắt, đón lõng của lực lượng Công an.