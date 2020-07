Hai nhóm trai làng từ Thanh Hóa vào bãi biển Nghệ An đánh nhau

Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết: đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can (tạm giam 15 đối tượng) về tội “Gây rối trật tự công cộng” giữa các nhóm thanh thiếu niên xảy ra tại khu vực bãi tắm Đông Hồi, thị xã Hoàng Mai.



Trước đó, vào khoảng 17h30’ ngày 05/5/2020, Công an thị xã Hoàng Mai nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có 2 nhóm thanh niên (30 người) trú tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đuổi đánh nhau, sử dụng gạch, đá, dao, mũ bảo hiểm gây mất an ninh trật tự tại khu vực bãi tắm Đông Hồi, xóm Tân Minh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

Nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng phức tạp, Công an thị xã đã triển khai lực lượng, tập trung điều tra, truy xét làm rõ các đối tượng liên quan.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 05/5/2020, 7 thanh niên trú tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa gồm: Võ Văn Phúc (SN: 2002), Đồng Phúc Hải (SN: 2004), Mai Văn Kỳ (SN: 2003), Mai Văn Phú (SN: 2001), Phạm Văn Quang (SN: 2000), Nguyễn Đình Huyên (SN: 2000), Đào Văn Hoàng (SN: 2003) cùng rủ nhau qua khu vực núi Đông Hồi (gần khu vực bãi biển Đông Hồi), thuộc xóm Tân Minh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai để tổ chức vui chơi.