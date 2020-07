Hai nữ võ sỹ Taekwondo Nghệ An giành Huy chương Vàng tại Giải Vô địch trẻ toàn quốc 2020

(Baonghean.vn) - Sáng 16/7, tại thành phố Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Nghệ An phối hợp với Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức kỳ thi thăng đẳng Taekwondo quốc gia khu vực Nghệ An năm 2020.