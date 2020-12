Hải Phòng chiêu mộ thành công cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Lê Mạnh Dũng là sản phẩm của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An , cùng lứa với Trần Văn Tiến, Võ Ngọc Đức, Võ Ngọc Toàn và Hồ Phúc Tịnh. Trước khi gia nhập Hải Phòng, Lê Mạnh Dũng đã khoác áo Công an Nhân dân (2015), Đồng Nai (2016), CLB TP.HCM (2017), Sông Lam Nghệ An (2018 - lượt đi mùa giải 2019) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (2020).