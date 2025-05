Hải sản tươi sống 'đắt khách', ngư dân Nghệ An bám biển xuyên kỳ nghỉ lễ

Kinh tế Hải sản tươi sống 'đắt khách', ngư dân Nghệ An bám biển xuyên kỳ nghỉ lễ Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tại Cảng cá Lạch Vạn (huyện Diễn Châu), không khí buôn bán hải sản tươi sống diễn ra nhộn nhịp, sôi động. Giá cả tăng, sức tiêu thụ mạnh đã tạo động lực lớn để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Từ khoảng 12 giờ trưa đến đầu giờ chiều, khi sông Lạch Vạn dâng lên theo con nước, từng con thuyền nối đuôi nhau cập bến trong niềm phấn khởi của ngư dân. Những mẻ cá, mực, tôm, ghẹ tươi rói, thậm chí nhiều loại còn đang sống, vừa đưa từ khoang thuyền lên bến đã lập tức được thương lái và khách du lịch tranh nhau thu mua.

Cảng cá Lạch Vạn trên địa bàn xã Bích Ngọc, huyện Diễn Châu nhộn nhịp trong suốt kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5 này. Ảnh: Xuân Hoàng

Giữa cái nắng chói chang đầu Hè, gương mặt của những ngư dân sau một đêm đánh bắt dường như vẫn ánh lên niềm vui.

Thuyền vừa cập bờ, ông Nguyễn Văn Hoài (xã Ngọc Bích) hồ hởi: “Chuyến đi từ 1 giờ sáng, đến 12 giờ trưa về đến cảng cá, tôi đánh được hơn 2 tạ cá, mực, tôm các loại. Giá bán các loại hải sản tươi sống những ngày nghỉ lễ tăng đột biến, có loại tăng gấp đôi, do đó trừ chi phí, thu lãi về gần 5 triệu đồng. Mùa này mưa thuận gió hòa, lại đúng vào dịp lễ nên mỗi chuyến biển đều thuận lợi, có lãi. Trước đó, để bám biển thuận lợi xuyên kỳ nghỉ lễ, gia đình đã sửa chữa, bảo dưỡng tàu cá cẩn thận”.

Ngư dân hồ hởi vận chuyển hải sản vào bờ. Ảnh: Xuân Hoàng

Cùng chung niềm vui, ngư dân Trần Sỹ Long chia sẻ: “Tôi đánh được hơn 15kg ghẹ, gần 20kg mực và nhiều loại cá khác, thương lái mua hết ngay tại cảng với giá cao hơn nhiều so với ngày thường. Không kỳ kèo giá cả, mà còn bán rất nhanh, không cần vận chuyển xa”.

Bà con ngư dân cho biết: Gần một tuần nay, khách du lịch về đông, nhà hàng nào cũng gọi đặt hàng sớm, nên thuyền cập bến là có người chờ sẵn. Nhờ thời tiết thuận lợi và giá cả ổn định, chuyến biển nào ngư dân cũng có lãi.

Các loại hải sản được bà con thương lái thu mua ngay tại cảng cá. Ảnh: Xuân Hoàng

Chị Nguyễn Thị Thắm, tiểu thương chuyên thu mua hải sản tại Cảng cá Lạch Vạn cho biết: “Thời điểm này, các loại hải sản đều tăng giá mạnh, do sức tiêu thụ tăng cao, mực có giá khoảng 200.000 - 350.000/kg, tôm biển 500.000 - 550.000đồng/kg, tôm tít 180.000 đồng/kg, ghẹ từ 250.000 - 400.000 đồng/kg... Do nhu cầu cao, nhưng sản lượng đánh bắt được không nhiều nên "cung không đủ cầu". Để mua được hàng ngon, chúng tôi phải đến cảng từ cuối buổi sáng, đón đầu các chuyến thuyền đầu tiên. Mỗi ngày gom khoảng 1 - 2 tấn hàng, gấp đôi ngày thường nhưng vẫn có lúc không đủ để cung cấp cho nhà hàng, khách sạn trong vùng”.

Ngư dân cho biết, dịp nghỉ lễ dài ngày này, các loại hải sản đều tăng giá mạnh, trong đó tôm tít từ 120.000 lên 180.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo thống kê, toàn huyện Diễn Châu hiện có gần 400 tàu thuyền khai thác vùng bờ và gần 300 bè mảng đánh bắt ven bờ. Trong mùa du lịch năm nay, giá hải sản tăng trung bình từ 8 - 10% so với tháng trước, giúp nâng cao thu nhập cho ngư dân.

Ông Lê Thế Hiếu – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Diễn Châu nhận định: “Vào kỳ nghỉ lễ dài ngày, hải sản tươi sống thường đắt hàng, được giá. Đây là tín hiệu tích cực, không chỉ kích cầu tiêu dùng mà còn tiếp thêm động lực để bà con vươn khơi, bám biển, duy trì nhịp độ sản xuất”.

Cá xóc vừa đánh bắt được có giá 80.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo ông Ngô Xuân Thủy – Quản lý Cảng cá Lạch Vạn, trong tuần nghỉ lễ, mỗi ngày có khoảng 50 - 60 lượt tàu thuyền cập cảng, sản lượng đánh bắt không lớn, nhưng lợi thế hải sản tươi ngon, nên cháy hàng vào dịp lễ. Cảng cá hoạt động hết công suất để hỗ trợ ngư dân bốc xếp, vận chuyển và bảo quản hải sản sau thu hoạch. Ngay sau khi ngư dân tiêu thụ hết hải sản, nhân viên Cảng sẽ thu dọn vệ sinh sạch sẽ.

“Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin thời tiết, luồng cá, giá cả thị trường để ngư dân chủ động kế hoạch sản xuất. Nhờ đó, hoạt động khai thác diễn ra an toàn, hiệu quả”, ông Thủy nói.

Không chỉ riêng huyện Diễn Châu, tại các địa phương ven biển khác của Nghệ An như Quỳnh Xuân, Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai), Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc) hay các phường Nghi Hải, Nghi Thủy, Nghi Hòa (TP. Vinh), hoạt động khai thác hải sản cũng đang rất sôi động. Kỳ nghỉ lễ kéo dài đã kích thích nhu cầu tiêu dùng hải sản tươi sống, đặc biệt từ du khách nội địa và các nhà hàng hải sản ven biển.

Thương lái thu mua hải sản ngay tại cảng cá. Ảnh: Xuân Hoàng

Không chỉ giúp tăng sản lượng và giá trị khai thác, sự “vào mùa” của ngành du lịch còn tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần ổn định sinh kế cho hàng ngàn ngư dân ven biển. Với những tín hiệu khả quan này, ngư dân Nghệ An kỳ vọng sẽ có một mùa biển no đủ, bù lại những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do thời tiết thất thường./.