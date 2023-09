Hạn chế rủi ro trong hợp đồng bao tiêu nông sản

Cũng phải đổ bỏ hàng tấn quả đu đủ mỗi ngày là 13 hộ dân khác thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa; như hộ anh Hồ Hữu Hùng đầu tư trồng 1ha đu đủ, ngoài tiền mua giống 8000 đồng/cây, anh Hùng còn mua vật tư, máy móc đấu nối hơn 3 km đường dây điện, rồi bắt đường ống nước tưới nhỏ giọt, đào giếng… Chưa kể 1 năm trời các thành viên gia đình anh Hùng tập trung chăm sóc cây đợi ngày hái quả, chi phí cũng đã hơn 200 triệu đồng. Sau khi Hợp tác xã đứng ra ký hợp đồng trồng và bao tiêu sản phẩm đu đủ với Công ty Chanh leo Nafoods, các hộ thành viên đã đồng loạt thực hiện trồng cây, và khi doanh nghiệp gửi thông báo không thu mua, các hộ lại đồng loạt rơi vào cảnh dở khóc dở cười nhìn tiền rơi theo hàng tấn quả chín rụng mỗi ngày.

Ngày 17/8, Báo Nghệ An có bài phản ánh vụ việc gần 14ha đu đủ ở Thái Hòa chín rụng do không được thu mua. Hợp đồng cung cấp giống đu đủ và bao tiêu sản phẩm quả đu đủ giữa Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods và HTX nông nghiệp xã Tây Hiếu được ký kết ngày 21/11/2022 đã nêu rõ việc công ty sẽ cung cấp cây giống đu đủ và bao tiêu toàn bộ sản phẩm quả đu đủ. Tháng 7/2023 khi toàn bộ diện tích đu đủ vào vụ thu hoạch lứa đầu, đại diện HTX nông nghiệp Tây Hiếu đã liên lạc rất nhiều lần với phía công ty để về thu mua, nhưng phía công ty chần chừ, không có động thái thu mua. Đến ngày 19/7/2023 thì phía công ty lại có thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế (về việc cung cấp cây giống đu đủ và bao tiêu sản phẩm quả đu đủ), với lý do là thị trường xuất khẩu hàng hóa chịu tác động tiêu cực từ xung đột của Nga – Ukraine. Ông Nguyễn Quang Trung – Giám đốc HTX Nông nghiệp xã Tây Hiếu băn khoăn: “Công ty đã thông báo không thu mua với lý do đưa ra là ảnh hưởng chiến sự giữa Nga và Ukraine, trong khi đó chúng tôi ký kết với công ty khi chiến sự đã xảy ra. Tại sao đến giờ đến thời điểm thu hoạch lại đưa ra lý do này?”.