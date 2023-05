Hàn Quốc làm gì để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong vài năm qua, Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc chuyển đổi số mới nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong các hoạt động của khu vực công thông qua việc khai thác sức mạnh của công nghệ tiên tiến.

Thành phố Busan là một ví dụ điển hình về sự chuyển đổi số này. Theo bảng xếp hạng Chỉ số thành phố thông minh toàn cầu (SCI) công bố năm 2022 cho thấy, Busan được xếp hạng thứ 22/75 thành phố thông minh nhất thế giới. Đây được xem là các thành phố thông minh lấy kỹ thuật số làm trung tâm. Ngoài ra, Busan còn được xếp hạng 15 trên thế giới trong các lĩnh vực công nghệ cao như chuỗi khối (blockchain), trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tài chính (Fintech), đây là các công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) và nền kinh tế số.

Trong 2 thập kỷ qua, Hàn Quốc đã xây dựng và vận hành một chính phủ điện tử thành công, hàng đầu thế giới, được thừa nhận rộng rãi. Chính phủ Hàn Quốc đã liên tục xếp thứ nhất đến thứ 3 trong Chỉ số Phát triển chính phủ điện tử của Liên hợp quốc kể từ năm 2010 và đã dẫn đầu thế giới về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu mở công cộng và các nỗ lực đổi mới chính phủ.

Tuy nhiên, đằng sau thành công của 20 năm qua là những hạn chế cơ bản, khó có thể bảo đảm sự thành công trong 20 năm tới. Trong quá trình thông tin hóa diễn ra nhanh chóng kể từ những năm 2000, một khối lượng lớn hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) đã phát triển. Trong khi đó, hầu hết các bộ và tổ chức của Chính phủ Hàn Quốc đã có các đơn vị trực thuộc riêng để xây dựng và nâng cấp các hệ thống tương ứng dựa trên chuyên môn của họ.

Do đó, sự phân mảnh giữa các bộ, ngành ngày càng nhiều, khiến việc liên kết hệ thống, dữ liệu càng trở nên khó khăn hơn. Với một khối lượng lớn các hệ thống của chính phủ như vậy khiến việc đáp ứng kỳ vọng của người dân về việc nhận được các dịch vụ tích hợp, được cá nhân hóa cao trở nên khó khăn hơn.

Một số ý kiến ​​cho rằng, con đường dẫn đến sáng kiến ​​số hóa của Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu từ cuối những năm 1970, nhưng nó đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây. Nhằm tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn và trở thành một hình mẫu, tiêu chuẩn toàn cầu, Chính phủ Hàn Quốc đã xây dựng và phát triển chiến lược đổi mới, đó là chiến lược Chính phủ nền tảng số.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét tiến trình thực hiện chiến lược Chính phủ nền tảng số của Hàn Quốc diễn ra như thế nào và những biện pháp nào cần được thực hiện để duy trì an ninh mạng một cách tối ưu.

Chính phủ nền tảng số là gì?

Chính phủ nền tảng số (Digital Platform Government) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả chiến lược của Chính phủ Hàn Quốc trong việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để cung cấp các dịch vụ công hiệu quả và thuận tiện cho người dân.

Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra sáng kiến ​​Chính phủ nền tảng số với mục đích xây dựng một chính phủ phản ứng nhanh và hiệu quả hơn bằng cách sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để chuyển đổi các dịch vụ công.

Chính phủ nền tảng số được hình dung sẽ đổi mới cơ bản các hoạt động của chính phủ trở thành một chính phủ lấy người dân làm trung tâm, một chính phủ khoa học và minh bạch, và một chính phủ thúc đẩy tăng trưởng khu vực tư nhân bằng cách tận dụng triệt để các cơ hội do các công nghệ kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng như AI và điện toán đám mây.

Hàn Quốc đặt mục tiêu tạo ra chính phủ một cửa, phá vỡ rào cản giữa các bộ, ngành tìm cách hiện thực hóa Chính phủ nền tảng số nhằm cung cấp các dịch vụ ưu tiên, tích hợp và cá nhân hóa theo nhu cầu của công dân thông qua hợp tác và chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành.

Một mục tiêu quan trọng khác là xây dựng một chính phủ khoa học trên cơ sở việc hoạch định chính sách dựa vào dữ liệu. Chính phủ nền tảng số sẽ hoạt động như một nền tảng cho hợp tác công - tư. Để đạt được mục tiêu này, Hàn Quốc sẽ công khai hầu hết dữ liệu của chính phủ và hỗ trợ tối đa các công ty tư nhân trong việc cung cấp các dịch vụ của chính phủ kết hợp với các dịch vụ của họ thông qua các Giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API). Chính phủ nền tảng số của Hàn Quốc cũng sẽ đóng vai trò là nơi cho khu vực công và tư hợp tác để thử nghiệm các phương pháp đổi mới khác nhau.

Chính phủ nền tảng số là sự chuyển đổi mô hình hoạt động của chính phủ, trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm và chính phủ hỗ trợ họ. Đó sẽ là một chính phủ vươn tới người dân và doanh nghiệp, chứ không phải một chính phủ để người dân và doanh nghiệp phải tìm đến mình. Trong Chính phủ nền tảng số, các bộ, ngành sẽ hợp tác với nhau, chính phủ và khu vực tư sẽ phối hợp cùng nhau giải quyết vấn đề. Chính phủ nền tảng số sẽ đóng vai trò là nơi thử nghiệm để các công ty khởi nghiệp lập kế hoạch và đưa ra các dịch vụ mới. Các ý tưởng sáng tạo từ khu vực tư sẽ thành hiện thực và các công ty khởi nghiệp có năng lực sẽ tập hợp lại với nhau để tạo ra một hệ sinh thái trên Chính phủ nền tảng số.

Sáng kiến ​​Chính phủ nền tảng số nhằm tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình ra quyết định của chính phủ, cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính phủ, đồng thời thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng kinh tế.

Nhiệm vụ chính của chiến lược Chính phủ nền tảng số

Chính phủ Hàn Quốc sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau để triển khai một cách tốt nhất Chính phủ nền tảng số - nơi tất cả dữ liệu được kết nối.

Đầu tiên, chính phủ lập kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đổi mới của Chính phủ nền tảng số để thúc đẩy hợp tác công - tư và cung cấp các dịch vụ chính phủ một cửa được tích hợp đầy đủ. Từ quan điểm này, Hàn Quốc sẽ tăng cường khả năng kết nối tiên tiến giữa các hệ thống hiện có, sau đó, thiết kế và thiết lập cơ sở hạ tầng đổi mới phù hợp với triết lý của Chính phủ nền tảng số. Trong giai đoạn cuối, Hàn Quốc dự định tạo ra một môi trường để cung cấp các dịch vụ phù hợp, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người dân bằng cách tích cực giới thiệu các công nghệ tiên tiến của khu vực tư, chẳng hạn như điện toán đám mây, dữ liệu lớn và AI siêu quy mô.

Thứ hai, chính phủ lập kế hoạch mở hoàn toàn và thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu có giá trị cao mà công chúng muốn. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ sẽ bãi bỏ các quy định hoặc hệ thống gây trở ngại cho việc mở và sử dụng dữ liệu, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho dữ liệu chất lượng cao thông qua chuẩn hóa dữ liệu, MyData (trao quyền cho các cá nhân bằng cách cải thiện quyền tự quyết về dữ liệu của họ), và các chính sách đẩy mạnh thông tin định danh.

Thứ ba, chính phủ sẽ đổi mới bằng cách tận dụng tối đa AI và công nghệ dữ liệu. Sự hợp tác công - tư, liên bộ và chính quyền trung ương - địa phương sẽ trở nên phổ biến, không còn quy trình làm việc phân mảnh, chỉ tập trung vào các bộ, ngành riêng lẻ. Hơn nữa, việc hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu sẽ được nhấn mạnh để ưu tiên hơn đối với các thông lệ và kinh nghiệm thực tiễn. Chính phủ cũng có kế hoạch đẩy mạnh việc đào tạo năng lực số để các công chức có thể dễ dàng thích ứng với quy trình làm việc dựa trên dữ liệu và AI.

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, chính phủ lập kế hoạch xây dựng một môi trường bảo mật thông tin đáng tin cậy để tất cả người dân có thể tin tưởng vào Chính phủ nền tảng số. Bằng cách thiết lập một hệ thống có thể kiểm tra minh bạch lịch sử truy cập hoặc sử dụng thông tin cá nhân, Hàn Quốc mong muốn sẽ xóa tan lo lắng của công chúng về việc rò rỉ hoặc lạm dụng thông tin cá nhân. Hơn nữa, Hàn Quốc sẽ xây dựng một Chính phủ nền tảng số an toàn và đáng tin cậy hơn bằng cách áp dụng các công nghệ bảo mật tối tân nhất như công nghệ chuỗi khối, AI và mật mã lượng tử.

Hàn Quốc đã làm gì để thúc đẩy chiến lược Chính phủ nền tảng số

Hàn Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phát triển chính phủ nền tảng kỹ thuật số, nhằm cung cấp các dịch vụ trực tuyến hiệu quả và thuận tiện cho người dân. Chuyển đổi số của đất nước là ưu tiên hàng đầu của chính phủ, với các khoản đầu tư đáng kể vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ kỹ thuật số.

Một trong những sáng kiến ​​lớn do Chính phủ Hàn Quốc thực hiện là dự án “Làm việc thông minh” (Smart work), nhằm thúc đẩy sắp xếp công việc linh hoạt và tăng năng suất thông qua việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Là một phần của sáng kiến ​​này, chính phủ đã giới thiệu một loạt các công cụ và nền tảng trực tuyến để hỗ trợ làm việc từ xa, bao gồm các công cụ cộng tác và hội nghị truyền hình.

Smart work là môi trường làm việc được kết nối, trong đó, mọi người có thể làm việc ở bất kỳ nơi đâu, bất cứ lúc nào trên nền tảng của công nghệ thông tin. Mọi người có thể làm việc tại nhà hay trong khi đang đi lại bằng cách sử dụng smart phone hay máy tính bảng. Đặc biệt, với hệ thống mới này, mọi người có thể đến những trung tâm smart work (gọi tắt là SWC) ở gần nơi mình sinh sống thay vì phải vất vả đến tận văn phòng công ty, điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian đi lại. Kể cả những trường hợp có con nhỏ thì bạn cũng có thể đưa đón con ở nhà trẻ rồi về làm việc tiếp.

Như vậy, có 4 loại hình làm việc Smart work cơ bản là “Làm việc tại nhà” sử dụng các thiết bị IT, “Làm việc di động” sử dụng điện thoại thông minh, “Làm việc linh hoạt” cho phép điều chỉnh thời gian làm việc theo ý muốn và “Làm việc ở trung tâm Smart work” là những trạm làm việc được lập nên ở gần nhà bạn. Tóm lại, mọi người có thể làm việc bất kể không gian và thời gian nào dựa trên nền tảng công nghệ thông tin. Bởi vậy, Smart work còn được xem là “cuộc cách mạng trong công việc”.

Chính phủ cũng đã giới thiệu một số dịch vụ trực tuyến cho công dân, bao gồm các dịch vụ chính phủ điện tử, nhận dạng kỹ thuật số và khai thuế trực tuyến. Các dịch vụ này đã được thiết kế để trở nên thân thiện với người dùng và có thể truy cập được cho tất cả mọi người, với trọng tâm là cải thiện sự tiện lợi và hiệu quả của các dịch vụ của chính phủ.

Hàn Quốc cũng là quốc gia đi đầu trong việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, với một trong những mức thâm nhập băng thông rộng cao nhất trên thế giới. Chính phủ đã đầu tư rất nhiều vào việc phát triển mạng di động thế hệ thứ 5 (5G) và Internet tốc độ cao, điều này đã tạo điều kiện cho sự phát triển của một nền kinh tế kỹ thuật số thịnh vượng và một loạt các dịch vụ kỹ thuật số sáng tạo.

Chính phủ nền tảng kỹ thuật số của Hàn Quốc được coi là hình mẫu cho các quốc gia khác đang tìm cách chuyển đổi các dịch vụ công của họ và cải thiện sự tham gia của người dân thông qua công nghệ kỹ thuật số. Tuy nhiên, cũng có những lo ngại xung quanh các vấn đề như quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu mà chính phủ sẽ cần giải quyết khi tiếp tục phát triển nền tảng kỹ thuật số của mình.

Tầm quan trọng của an ninh mạng đối với chiến lược Chính phủ nền tảng số của Hàn Quốc

An ninh mạng có tầm quan trọng đặc biệt đối với chiến lược Chính phủ nền tảng số của Hàn Quốc vì một số lý do sau:

1. Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm: Chính phủ Hàn Quốc thu thập và lưu trữ một lượng đáng kể dữ liệu nhạy cảm về công dân của mình, bao gồm thông tin cá nhân, dữ liệu tài chính và hồ sơ chăm sóc sức khỏe. Các biện pháp an ninh mạng là cần thiết để bảo vệ dữ liệu này khỏi các cuộc tấn công mạng và vi phạm dữ liệu.

2. An ninh quốc gia: Chính phủ Hàn Quốc điều hành một số hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm lưới điện, hệ thống giao thông và mạng lưới thông tin liên lạc. Các mối đe dọa an ninh mạng đối với các hệ thống này có khả năng làm gián đoạn các dịch vụ thiết yếu và đe dọa an ninh quốc gia.

3. Tăng trưởng kinh tế: Nền kinh tế số của Hàn Quốc là một trong những nền kinh tế tiên tiến nhất trên thế giới và thành công của nền kinh tế này gắn liền với tính bảo mật của các nền tảng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Các cuộc tấn công mạng vào các doanh nghiệp và tổ chức tài chính có thể làm gián đoạn tăng trưởng kinh tế và gây ra tổn thất tài chính đáng kể.

4. Lòng tin và sự tin tưởng: Vi phạm an ninh mạng có thể làm xói mòn niềm tin của công chúng vào khả năng của chính phủ trong việc bảo vệ dữ liệu của công dân và đảm bảo an ninh cho các hệ thống cơ sở hạ tầng quan trọng. Duy trì một thế trận an ninh mạng mạnh mẽ là điều cần thiết để duy trì lòng tin và sự tin tưởng của công chúng vào chính phủ nền tảng số.

Trong quá trình phát triển chuyển đổi số, một số biện pháp an ninh mạng đã được áp dụng. Tuy nhiên, mối đe dọa tấn công mạng vẫn còn hiện hữu và điều quan trọng là phải triển khai nhiều quy trình phòng ngừa hơn để tăng cường bảo mật cho hệ thống nhận dạng (ID) kỹ thuật số và các giao thức kỹ thuật số khác.

Nếu không có giải pháp bảo mật mạnh mẽ, nền tảng kỹ thuật số sẽ gặp khó khăn trong việc triển khai trên quy mô rộng hơn và việc áp dụng sẽ chậm lại.

Hàn Quốc làm thế nào để có thể cải thiện an ninh mạng?

Có một số cách mà các công ty và tổ chức lớn ở Hàn Quốc có thể áp dụng để cải thiện tính bảo mật của chính phủ nền tảng số mới. Các quốc gia như Estonia và Ấn Độ đã triển khai hệ thống ID kỹ thuật số của riêng họ và đã thành công trong việc đối phó với các vấn đề bằng cách triển khai công nghệ. Dưới đây là một số cách mà vấn đề an ninh mạng có thể được cải thiện.

Sử dụng công cụ tra cứu địa chỉ IP

Cách tốt nhất để chống lại các cuộc tấn công mạng là theo dõi những người đang sử dụng hệ thống kỹ thuật số. Một cách rất hiệu quả để thực hiện việc này là sử dụng công cụ tra cứu địa chỉ IP (Internet Protocol). Tra cứu địa chỉ IP có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện an ninh mạng bằng cách cung cấp thông tin có giá trị về nguồn gốc của các mối đe dọa mạng tiềm ẩn. Chúng cho phép các chuyên gia an ninh mạng nhanh chóng xác định vị trí và chủ sở hữu của một địa chỉ IP, điều này có thể giúp họ đánh giá rủi ro tiềm ẩn và thực hiện hành động thích hợp để bảo vệ hệ thống và dữ liệu của họ.

Trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh mạng, các công cụ tra cứu IP có thể cung cấp thông tin có giá trị về nguồn gốc của cuộc tấn công. Thông tin này có thể được sử dụng để xác định kẻ tấn công và thực hiện các bước để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. Chúng tương đối dễ thực hiện và có thể được các công ty trong tất cả các ngành sử dụng. Các công ty có thể chạy quét IP của riêng họ bằng một công cụ hoặc thuê một chuyên gia để tiến hành kiểm tra địa chỉ IP đầy đủ.

Tăng cường khung pháp lý

Hàn Quốc nên tiếp tục củng cố khung pháp lý liên quan đến an ninh mạng, bao gồm các luật và quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu, tội phạm mạng và ứng phó sự cố an ninh mạng. Điều này có thể giúp ngăn chặn tội phạm mạng và nâng cao trách nhiệm đối với các sự cố an ninh mạng.

Việc triển khai các khuôn khổ mới có thể mất thời gian vì các quy định mới sẽ cần được thông qua và được một số quan chức phê duyệt. Tuy nhiên, việc cải thiện các khung pháp lý liên quan đến an ninh mạng sẽ rất quan trọng về lâu dài khi chiến lược Chính phủ nền tảng số được triển khai trên quy mô rộng hơn.

Nâng cao nhận thức về an ninh mạng

Các chương trình nâng cao nhận thức và giáo dục về an ninh mạng có thể giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của an ninh mạng và các phương pháp hay nhất để bảo vệ hệ thống và dữ liệu kỹ thuật số. Các chương trình này nên nhắm mục tiêu đến nhiều bên liên quan, bao gồm các quan chức chính phủ, doanh nghiệp và người dùng cá nhân.

Các công ty nên tổ chức đào tạo cho đội ngũ nhân viên và đảm bảo rằng an ninh mạng luôn được đặt lên hàng đầu trong các hoạt động hàng ngày. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ vấn đề an ninh mạng bị lãng quên và không được giám sát trong thời gian dài. Thế giới tội phạm mạng không ngừng phát triển, vì vậy điều quan trọng là các công ty phải liên tục làm việc để cải thiện các nỗ lực an ninh mạng của họ./.