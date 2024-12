Kinh tế Hàng chục hộ dân ở TP. Vinh khổ sở vì 'nhà không số, phố không tên' Hàng chục hộ dân của khối Tân An, phường Vinh Tân, TP. Vinh hiện nay gặp không ít bất cập trong sinh hoạt hàng ngày do không có tên đường, số nhà.

Nhiều năm nay, mỗi khi có khách từ xa đến chơi, bà Hồ Thị Lợi ở khối Tân An, phường Vinh Tân đều bảo với mọi người khi đến cầu Tân Phượng bắc qua sông Vinh thì dừng lại ở đó để bà ra đón vào nhà. Nguyên nhân của sự bất tiện này là do nơi ở của gia đình bà chưa có tên đường, chưa có số nhà nên không biết chỉ cho mọi người như thế nào để đến được nhà mình.

Tuyến đường bên phải cầu Tân Phượng, khối Tân An, phường Vinh Tân không có tên đường. Ảnh: Q.A

Bà Lợi thở dài: Chúng tôi ở cách trung tâm thành phố chưa đầy 1 km, vậy mà không có tên đường, ngõ phố, số nhà khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn. Mỗi khi có người thân, bạn bè đến chơi chúng tôi phải mượn những vị trí như cuối đường Lê Mao kéo dài, chung cư Tràng An, cầu Tân Phượng, đường ven sông Vinh… để ra đón. Đôi khi shipper đến giao hàng cũng gặp tình cảnh oái oăm tương tự vì không biết nhà ở đâu để đưa hàng, có lúc gia đình phải đi hàng trăm mét để nhận hàng.

Các ngôi nhà trên các tuyến đường này không có biển số nhà. Ảnh: Q.A

Đó cũng là tình cảnh của hàng chục hộ dân trên địa bàn khối Tân An, phường Vinh Tân. Theo ghi nhận của phóng viên, có 2 tuyến đường trên địa bàn khối hiện chưa có tên đường, số nhà, nằm ở bên phải và bên trái khi đi qua cầu Tân Phượng bắc qua sông Vinh, mỗi tuyến đường có chiều dài hàng trăm mét. Theo quan sát, các căn nhà tại đây không có bảng đề số nhà, số ngõ. Mặt đường cũng đã có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian.

Tuyến đường bên trái cầu Tân Phượng, khối Tân An, phường Vinh Tân cũng không có tên. Ảnh: Q.A

Ông Nguyễn Xuân Phùng ở khối Tân An cho biết: Chúng tôi sống hàng chục năm nay nhưng chưa bao giờ có địa chỉ nhà, thực trạng này đã và đang ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống và công việc làm ăn của gia đình. Đặc biệt, những lúc tình huống nguy cấp, cần phải gọi xe cứu thương, xe taxi, grap thì cứ phải loay hoay gọi điện, hướng dẫn đường rất mất thời gian. Những hộ buôn bán cũng không biết viết địa chỉ ở đâu trên biển quảng cáo, ảnh hưởng kinh doanh.

Những biển quảng cáo không có địa chỉ do không có tên đường, số nhà. Ảnh: Q.A

Được biết, trong những cuộc họp dân phố, tiếp xúc cử tri, vấn đề không có tên đường, số nhà luôn được người dân đặt câu hỏi. Ông Nguyễn Trung Hậu - Khối trưởng khối Tân An cho biết: Người dân chúng tôi rất bức xúc về vấn đề này, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, công việc của nhân dân. Tại các cuộc họp, khối chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị với các cấp lãnh đạo có phương án đặt tên đường, số nhà để bà con yên tâm sinh sống, tiện liên lạc.

Clip: Q.A

Trao đổi về vấn đề này, chính quyền phường Vinh Tân cho biết, hiện nay trên địa bàn khối Tân An có 2 tuyến đường chưa có tên, bao gồm 1 tuyến phía Tây dự án khu đô thị Tràng An và 1 tuyến phía Đông, cả 2 tuyến đều đang có sự điều chỉnh bởi dự án khu đô thị Tràng An và khu tái định cư đường Lê Mao mà thành phố Vinh đang đầu tư nên tạm thời chưa đặt tên. Khối có trên 150 hộ, trong đó có khoảng 40 hộ ảnh hưởng trực tiếp do không có tên đường, số nhà. Hiện nay, phường cũng đã đề xuất, kiến nghị lên thành phố để trình với tỉnh để sớm đặt tên đường cho những tuyến đường này.