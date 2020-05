Hàng năm có khoảng 40 nghìn người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc lá

Theo kết quả điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành, Việt Nam thuộc trong số 15 nước có số lượng người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Tỷ lệ hút thuốc ở nam giới từ 15 tuổi trở lên là 47,4%, nữ giới là 1,4%, tính chung ở người trưởng thành là 23,8%. Nghĩa là hiện nay có khoảng 15,3 triệu người trưởng thành ở Việt Nam đang hút thuốc lá, trung bình 2 nam giới có 1 người hút thuốc.

Phát tài liệu tuyên truyền và các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: Công Kiên

Hàng năm, thế giới có khoảng 6 triệu người chết do hút thuốc lá, hơn 200 nghìn người tử vong do thường xuyên hít phải khói thuốc. Riêng ở Việt Nam mỗi năm có khoảng 40 nghìn người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc lá, chưa kể những tác hại không nhỏ đến 70% phụ nữ và 50% trẻ em do hít khói thuốc.