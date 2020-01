Hàng trăm doanh nghiệp khảo sát du lịch Nghệ An dịp đầu năm mới

Đoàn đã đến dâng hoa ở Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung

Trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ đầu năm 2020 giữa các doanh nghiệp lữ hành Nghệ An và các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch của cả nước, sáng ngày 5/1, Chi hội Lữ hành (Hiệp hội Du lịch Nghệ An) phối hợp cùng Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (Sở Du lịch Nghệ An) tổ chức đoàn khảo sát, đánh giá các điểm đến, sản phẩm du lịch Nghệ An.

Khảo sát điểm đến Đảo Chè Thanh Chương. Ảnh: Thành Chung Đoàn bao gồm trên 200 doanh nghiệp du lịch trong ngoài, tỉnh đã thực hiện khảo sát các điểm đến ở thành phố Vinh, dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh; thăm Đảo Chè - Đập Cầu Cau ở huyện Thanh Chương và trải nghiệm sản phẩm mới là dịch vụ bơi thuyền kayak.