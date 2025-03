Sức khỏe Hàng trăm trẻ mắc cúm mỗi ngày ở Nghệ An Những ngày gần đây, tại Nghệ An, số trẻ mắc cúm phải đến cơ sở y tế khám, điều trị tăng cao. Trong đó có nhiều trẻ bị biến chứng viêm phổi.

Thời gian gần đây, số trẻ mắc cúm đến khám, điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tăng cao. Trung bình mỗi ngày, Khoa Khám bệnh tiếp nhận từ 600-800 trẻ đến khám, có khoảng 120-160 trẻ mắc cúm A và cúm B. Trong đó, tỷ lệ trẻ bị biến chứng cúm A, cúm B tương đối nhiều. Biến chứng hay gặp nhất đó là viêm phổi. Số trẻ mắc cúm A, cúm B phải nhập viện điều trị vào khoảng 60-80 trẻ/ngày.

Rất nhiều trẻ bị cúm trong thời gian này phải đến cơ sở y tế khám, điều trị. Ảnh: Thành Chung

Có mặt tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong sáng 25/3, thấy rất nhiều phụ huynh đưa trẻ đến khám bệnh. Trong số đó có chị N.T.L (32 tuổi), ở phường Nghi Hương, thành phố Vinh cùng con trai là cháu T.T.A (3 tuổi). Chị N.T.L cho biết: Cháu sốt cao 3 ngày kèm thêm ho nên bố mẹ đưa cháu đi khám. Bác sĩ cho biết, cháu bị cúm B, viêm phổi, viêm tai giữa và viêm VA. Bác sĩ cũng đã chỉ định nhập viện điều trị.

Từ số trẻ đến khám, điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho thấy, số trẻ mắc cúm A, cúm B ở Nghệ An là rất lớn. (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là bệnh viện tuyến cuối ở tỉnh; hiện là một trong những cơ sở khám, chữa bệnh ở tỉnh thực hiện tiếp nhận, điều trị cho trẻ em).

Nói về nguyên nhân số trẻ mắc cúm tăng cao, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Vương Thị Minh Nguyệt - Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: Trong các bệnh lý do virus cúm thì có 4 loại điển hình là cúm A, B, C, D. Chủ yếu hay gặp là cúm A và cúm B.

Trong những trẻ mắc cúm, tỷ lệ trẻ bị biến chứng tương đối nhiều. Ảnh: Thành Chung

Thời gian qua, thời tiết thay đổi liên tục (sáng lạnh, trưa nóng, chiều lạnh), môi trường ẩm đã tạo điều kiện cho các loại virus phát triển mạnh, trong đó có virus cúm. Trẻ em vốn có sức đề kháng yếu nên rất dễ nhiễm bệnh trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, tỷ lệ trẻ được tiêm phòng cúm chưa nhiều (Vaccine cúm chưa có trong chương trình tiêm chủng mở rộng).

Thông thường, trẻ mắc cúm A, cúm B và không có biến chứng thì bệnh diễn biến trong khoảng thời gian 5-7 ngày, với các triệu chứng sốt cao và ho. Nếu trẻ bị cúm A, cúm B và biến chứng viêm phổi thì tùy theo mức độ tổn thương phổi mà có khoảng thời gian điều trị khác nhau.