Hành khách qua Cảng hàng không Vinh tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán

Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục. Ảnh: Thu Huyền

Theo Cảng hàng không Vinh, thời gian phục vụ Tết Canh Tý được chia làm 2 đợt, trước và sau Tết. Giai đoạn 1 tính từ ngày 25 - 29 tháng Chạp. Trung bình mỗi ngày có 82 lần cất hạ cánh. Cao điểm sau Tết là từ ngày mồng 2 đến ngày 16 tháng Giêng. Ngày cao điểm đạt trên 100.000 khách cả 2 chiều đi và đến.



Cũng như đường bộ, đường hàng không cũng có hiện tượng lệch chiều, trước Tết chủ yếu khách về; ngược lại, sau Tết là khách đi. Các chuyến bay tăng tập trung chủ yếu vào đường bay Hồ Chí Minh - Vinh - Hồ Chí Minh (của 4 hãng hàng không: Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways và Jetstar Pacefic).

Kiểm tra hành lý của khách. Ảnh: Thu Huyền Ông Phan Đăng Bảo Quang - Chánh Văn phòng Cảng hàng không Vinh chia sẻ: Để nâng cao chất lượng phục vụ, chống ùn xe, quá tải, Cảng hàng không Vinh triển khai hàng loạt các giải pháp. Chuẩn bị cho mùa cao điểm phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi chủ động phối hợp với các đơn vị hoạt động tại Cảng hàng không xây dựng kế hoạch phục vụ. Dịp này cảng hàng không vinh huy động 100% cán bộ nhân viên phục vụ.



Nhân viên cảng hàng không làm thủ tục cho hành khách. Ảnh: Thu Huyền

Để đảm bảo an ninh an toàn, chất lượng dịch vụ chống mất cắp hành lý hàng hóa, Cảng hàng không Vinh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị công an, quân đội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh trật tự khu vực Cảng hàng không; tiến hành xử phạt hoặc cẩu phương tiện ô tô dừng đậu quá 3 phút tại sảnh trả đón khách sân bay.

Ngoài ra, bố trí, sắp xếp, phân luồng giao thông hợp lý thuận lợi cho hành khách đến đón, tiễn trong khu vực Cảng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay...