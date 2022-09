Hành trình 20 năm tín dụng chính sách tại Nghệ An

Đơn cử, chị Lương Thị Hương hoàn cảnh con nhỏ, chồng bị bệnh mất sớm, gia đình rất nghèo, được vay 5 triệu đồng từ vốn chương trình dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn để mua 1 con bò, năm 2010, được vay bổ sung thêm 30 triệu đồng để tăng đàn, đến nay, chị đã có tổng đàn trên 20 con bò, xây được nhà mới khang trang, trở thành hộ có điều kiện kinh tế khấm khá của bản. Hay trường hợp chị Lô Thị Lan thuộc hộ nghèo nhất, nhì trong bản, được vay vốn chương trình hộ nghèo, sau đó là chương trình hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, hiện chị đã thoát nghèo, đang đầu tư chăn nuôi, cung cấp gà thịt và gà giống hiệu quả.

Lên xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu – xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, ở đây chủ yếu là bà con ở vùng xuôi di cư lên xây dựng vùng kinh tế mới. Nhớ lại ngày đầu “dựng nghiệp”, chị Tô Thị Hương ở bản Quỳnh 2, xã Châu Bình cho biết: Gia đình thuộc diện hộ nghèo trong bản với 5 khẩu; 2 vợ chồng là lao động chính và 3 con đang tuổi ăn học. Đầu năm 2016, trong khi khó khăn chồng chất, bữa cơm gia đình còn bữa đói, bữa no thì may mắn tôi được kết nạp vào Tổ tiết kiệm và vay vốn và được bình xét để vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số tiền 25 triệu đồng của chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở. Nhờ đó, gia đình tôi đã sửa chữa lại căn nhà tạm bợ để có nơi an cư lạc nghiệp. Sau đó, gia đình chị tiếp tục vay vốn để chăn nuôi trâu bò, đào ao thả cá và trồng rừng.