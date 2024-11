Xã hội 'Hành trình của niềm tin' tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Sáng 13/11, Cụm thi đua số 05 – Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin” tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện tỉnh Nghệ An.

Các học viên theo dõi các tiết mục văn nghệ tại chương trình: Ảnh: H.M

Chương trình là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong khối thi đua với cộng đồng, chia sẻ sự đồng cảm, động viên tinh thần với những người đang đấu tranh để làm lại cuộc đời, vượt qua chính mình, tìm lại bản thân và tái hòa nhập cộng đồng.

Tham dự chương trình có đại diện Phòng công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Nghệ An, cùng đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc Cụm thi đua số 5 – Tỉnh đoàn Nghệ An.

Với các tiết mục văn nghệ giao lưu, lời chia sẻ của lãnh đạo cơ sở cai nghiện, các cán bộ, đoàn viên thanh niên đã có cơ hội được lắng nghe, đồng hành, sẻ chia khó khăn cùng các học viên tại cơ sở.

Đại diện Cụm thi đua số 05 - Tỉnh đoàn trao tặng quà cho cơ sở. Ảnh: H.M

Tại chương trình, Cụm thi đua đã trao tặng cho cơ sở một tivi hỗ trợ phục vụ công tác sinh hoạt cộng đồng. Phần quà nhỏ sẽ tiếp sức, cổ vũ các học viên tiếp tục cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Trong thời gian tới, hưởng ứng chương trình tình nguyện Mùa Đông ấm năm 2024 – Xuân tình nguyện 2025, các cơ sở đoàn sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều chương trình tương tự để góp phần tạo dựng một xã hội nhân ái và bao dung, nơi mọi người đều có cơ hội làm lại cuộc đời và hướng đến tương lai tươi sáng.