Pháp luật 300 đoàn viên thanh niên được phổ biến văn bản pháp luật mới về trật tự ATGT đường bộ Ngày 3/11, Sở Tư pháp Nghệ An tổ chức hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới về trật tự ATGT đường bộ năm 2024 cho 300 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Vân Anh

Tại buổi tuyên truyền, các em được thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước và trong tỉnh 10 tháng đầu năm 2024 nói chung, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Diễn Châu nói riêng, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Trong tổng số 1.100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý vi phạm hành chính thì có gần 200 trường hợp lứa tuổi thanh thiếu niên.

Ông Lê Bá Thiệu – Trưởng phòng Phổ biến giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật (Sở Tư pháp) tuyên truyền các điều luật mới về trật tự ATGT năm 2024. Ảnh: Vân Anh

Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do thiếu hiểu biết pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện, ý thức người tham gia giao thông chưa tốt, tốc độ mua sắm phương tiện ngày càng cao, trong khi cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được.

Tại hội nghị 300 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Diễn Châu được phổ biến 15 điểm mới Luật An toàn giao thông đường bộ năm 2024 được bổ sung phù hợp với thực tiễn hiện nay và tuyên truyền hướng dẫn quy trình cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến.

Đoàn viên thanh niên huyện Diễn Châu tham dự hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới về trật tự ATGT đường bộ. Ảnh: Vân Anh

Hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao kỹ năng, giáo dục ý thức tham gia giao thông đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, hạn chế vi phạm trật tự an toàn giao thông và kìm giữ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trên địa bàn.