Thời sự Tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an thông tin đến các trường học những trường hợp học sinh vi phạm trật tự ATGT Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn cho học sinh đến trường. Tinh thần xử lý phải quyết liệt, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2024 (từ ngày 31/8/2024 đến 3/9/2024) và tháng 9 là tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, khai giảng năm học mới 2024 -2025. Dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Lực lượng CSGT ở Nghệ An điều tiết giao thông, chống ùn tắc vào dịp cao điểm. Ảnh tư liệu minh họa: Xuân Thủy

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2024; tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường và triển khai thực hiện Công điện số 81/CĐ-TTg ngày 20/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Công điện số 32 (ngày 28/8/2024) yêu cầu các cấp, ngành triển khai nhiều giải pháp đảm bảo ATGT.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng tăng cao trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh.

Cùng đó, tiếp tục tham mưu, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự ATGT và Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới”,...

Theo đó, cùng với tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an xã tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm trật tự ATGT tại khu vực trường học. Quá trình xử lý theo thẩm quyền cần thông tin kịp thời cho nhà trường về các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm để có hình thức giáo dục, nhắc nhở, xử lý phù hợp.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải cùng các cấp, ngành tăng cường công tác đảm bảo các điều kiện vận tải, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ, không để xảy ra tình trạng chen lấn gây ùn tắc tại các bến xe, nhà ga. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày nghỉ lễ và khai giảng năm học mới.

Xem toàn văn Công điện số 32 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tại đây.