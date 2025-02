Thể thao Hành trình của Sông Lam Nghệ An trong giai đoạn lượt đi Sau 13 vòng đấu của V-League 2024/2025, Sông Lam Nghệ An đã trải qua một hành trình đầy thử thách và biến động. Với lực lượng chủ yếu là các cầu thủ trẻ, đội bóng xứ Nghệ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh tại giải đấu cao nhất Việt Nam.

Khởi đầu gian nan

Bước vào mùa giải với đội hình trẻ trung song ít nhiều còn thiếu kinh nghiệm, Sông Lam Nghệ An gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi và triển khai lối chơi hiệu quả. Đặc biệt, vào những vòng đấu đầu tiên, đội bóng đã phải đối diện với cơn bão chấn thương khi hàng loạt các trụ cột lần lượt rời xa sân cỏ. Những cái tên quan trọng như Trần Đình Hoàng, Lê Văn Thành, Hồ Khắc Lương, Phan Bá Quyền, Lê Nguyên Hoàng... gặp vấn đề về cơ, dây chằng, khiến cho "thuyền trưởng" Sông Lam Nghệ An phải đau đầu trong việc sắp xếp đội hình. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến lối chơi chung mà còn khiến sức mạnh của đội bóng bị suy giảm đáng kể. Đó là nguyên nhân chính khiến cho đội bóng dù đã nỗ lực vẫn bị “bỏ lại phía sau”.

Hồ Khắc Lương điền tên vào danh sách phải nghỉ thi đấu do chấn thương. Ảnh: T.K

Trong 12 trận đầu tiên, đội chỉ giành được 1 chiến thắng, 6 trận hòa, để thua 5 trận, ghi được 7 bàn và để thủng lưới 21 lần. Thành tích này khiến Sông Lam Nghệ An rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, chỉ hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 2 điểm.

Nói về quãng thời gian khó khăn mà đội bóng đã phải trải qua, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho rằng: “Giai đoạn lượt đi, phong độ chưa tốt do nhiều cầu thủ chấn thương. Đây là một trong những yếu tố chính khiến đội bóng tụt dốc không phanh ở giai đoạn đầu tiên của mùa giải”.

Những điểm sáng ở cuối giai đoạn lượt đi

Lường trước được những khó khăn có thể khiến cho Sông Lam Nghệ An hụt hơi trên con đường tìm kiếm chiếc vé trụ hạng, Ban Lãnh đạo Câu lạc bộ đã quyết định bổ sung thêm lực lượng. Những điểm sáng về nhân sự đã xuất hiện ở đội chủ sân Vinh. Trong đó, sự trở lại của các cựu binh như Hoàng Văn Khánh và Hồ Khắc Ngọc đã mang lại kinh nghiệm và sự ổn định cho đội bóng.

Đặc biệt, trong trận đấu với Bình Dương ở vòng 11, sự xuất sắc của Khắc Ngọc trong vai trò điều tiết tuyến giữa đã giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng kịch tính 1-0, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của đội trong mùa giải.

Khắc Ngọc góp công lớn vào chiến thắng của SLNA trước Bình Dương. Ảnh: Chung Lê

“Các tân binh gia nhập Sông Lam Nghệ An sẽ mang đến kinh nghiệm và thúc đẩy sự tự tin cho toàn đội. Bên cạnh đó, sự có mặt của Khắc Ngọc sẽ tạo nên sự cạnh tranh nơi tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An, qua đó, tăng thêm chất lượng chuyên môn cho đội bóng của chúng tôi”, huấn luyện viên Phan Như Thuật chia sẻ.

Với sự xuất hiện của Khắc Ngọc và Văn Khánh như là đòn bẩy giúp các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tìm lại phong độ và sự hưng phấn trong chơi bóng. Đặc biệt, 3 ngoại binh mới của đội bóng xứ Nghệ mới chiêu mộ hồi đầu mùa đã dần thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam và bắt đầu thể hiện được giá trị trong đội hình.

Mình chứng rõ nét ở trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng trên sân Vinh. Cuộc chạm trán này được ví như trận "chung kết ngược" khi cả hai đội đều nằm ở nhóm cuối bảng. Với quyết tâm cao độ, Sông Lam Nghệ An đã thi đấu kiên cường và giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của tiền vệ trẻ Đinh Xuân Tiến.

Sau trận đấu, người hâm mộ xứ Nghệ không chỉ hài lòng với kết quả mà Sông Lam Nghệ An đạt được mà còn tràn đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng của các cầu thủ trẻ cùng dàn ngoại binh chất lượng của đội bóng.

Màn ăn mừng của Đinh Xuân Tiến sau khi ghi bàn cho SLNA. Ảnh: Chung Lê

Có thể khẳng định, với việc Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng trước Hải Phòng đã mang về nhiều thuận lợi cho đội bóng sau khi kết thúc lượt đi. Điều đầu tiên, đó là Sông Lam Nghệ An đã thoát khỏi vị trí nguy hiểm trên bảng xếp hạng V-League. Sau 13 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An đang xếp ở vị trí thứ 12, hơn đội áp chót bảng xếp hạng Hải Phòng 1 điểm và hơn đội cuối bảng 4 điểm. Điều này sẽ mở ra viễn cảnh tươi sáng hơn trên con đường tìm kiếm chiếc vé trụ hạng của đội bóng xứ Nghệ trong mùa giải này.

Không chỉ có vậy, với chiến thắng ở trận “chung kết ngược” sẽ tạo đà tâm lý tích cực cho các học trò huấn luyện viên Phan Như Thuật ở giai đoạn lượt về.

Kỳ vọng giai đoạn lượt về

Sau khi kết thúc lượt đi, huấn luyện viên Phan Như Thuật dù vui mừng với chiến thắng tại vòng 13 trước đội bóng cạnh tranh trực tiếp cho chiếc vé trụ hạng – Hải Phòng nhưng vẫn bày tỏ sự lo lắng: “Chiến thắng ở trận này có ý nghĩa thúc đẩy tinh thần, nhưng cuộc chiến trụ hạng vẫn đầy cam go. Tôi hy vọng đội bóng sẽ giữ được phong độ tốt như trận này để hoàn thành mục tiêu đã đề ra ở đầu mùa giải”.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật. Ảnh: Chung Lê

Có thể nói, dù còn nhiều thách thức phía trước, nhưng với sự bổ sung kinh nghiệm từ các cựu binh và tinh thần chiến đấu của dàn cầu thủ trẻ, người hâm mộ có quyền hy vọng vào một sự bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn lượt về, nhằm đảm bảo mục tiêu Sông Lam Nghệ An sẽ trụ hạng thành công.