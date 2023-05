Hành trình vươn lên của nữ thợ may Nghệ An được Chủ tịch nước biểu dương điển hình học tập, làm theo Bác

Trong suốt quá trình công tác, mặc dù 2 con còn nhỏ, chồng mới đầu làm cùng công ty sau đó đi xuất khẩu lao động nước ngoài, gia đình nội ở xa, ba mẹ con ở với ông bà ngoại nhưng Ngọc Ánh luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, gương mẫu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, để phát huy hiệu quả công việc, bản thân chị luôn tìm tòi, khắc phục cái khó, nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng và không ngừng sáng tạo để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Trăn trở với suy nghĩ là làm thế nào để các thiết bị vận hành an toàn, chính xác, hiệu quả, lâu dài; đổi mới công nghệ, hợp lý hóa sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, Hoàng Thị Ngọc Ánh đã phối hợp cùng các đồng nghiệp thực hiện nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn rút ngắn thời gian sản xuất mà vẫn đảm bảo chất lượng được công ty công nhận như: Sáng kiến cải thiện công may trên áo, cụ thể là dùng máy lập trình to để may khóa thân trước của áo vừa cải thiện được chất lượng vừa nâng được sản lượng nhiều hơn 20% so với dùng máy một kim; Sáng kiến tách công đoạn may áo và thân áo thành hai công đoạn độc lập, sử dụng hai loại máy phù hợp với chất liệu và sớ vải khác nhau, sau đó mới lắp ghép mang lại sản lượng cao hơn 17% so với cách cũ là gộp chung thành một công đoạn và sử dụng cùng một loại máy, vừa mất nhiều thời gian, vừa không chỉnh được máy theo đặc thù từng loại vải. Hay sáng kiến cải thiện lại sơ đồ chuyền may, thay vì chuyền trưởng là người kiểm soát sản lượng cả dây chuyền sản xuất, nay chia nhỏ công đoạn thành nhiều nhóm, mỗi nhóm cử ra một người kiểm tra rồi báo cáo lại cho chuyền trưởng. Khi áp dụng thực tiễn vừa kích thích được tinh thần tự giác của công nhân vừa giúp người quản lý nắm bắt nhanh hơn vấn đề xảy ra ở từng nhóm…