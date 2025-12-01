Chủ Nhật, 12/10/2025
Pháp luật

Hành vi xả rác ra sông, hồ bị xử phạt như thế nào?

PV 12/10/2025 15:13

Bà Kiều Oanh (phường Trường Vinh) phản ánh: Thời gian gần đây, tôi thường thấy một số người vứt rác thải sinh hoạt, thậm chí thả cả đồ thờ cúng như bàn thờ, bát hương xuống sông, hồ. Xin hỏi, hành vi này có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì bị xử lý như thế nào theo quy định hiện hành?

Trả lời:
Hành vi xả rác xuống sông, hồ không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, người có hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định sẽ bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, tại Điểm d Khoản 2 Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng được áp dụng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải vào hệ thống thoát nước, ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển hoặc nơi công cộng.

4.jpg
Ảnh minh họa

Bên cạnh hình phạt bằng tiền, người vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm gây ra.

Ngoài ra, trong trường hợp hành vi xả thải có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến chất thải nguy hại, gây hậu quả lớn cho môi trường và sức khỏe cộng đồng, người thực hiện còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về "Tội gây ô nhiễm môi trường".

Vì vậy, mọi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi ra sông, hồ hay các nguồn nước tự nhiên. Việc giữ gìn môi trường sống không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

