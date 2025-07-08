Quốc tế Harry Maguire được 5 CLB hỏi mua, Man Utd vẫn giữ lại đến phút chót Dù đã nhận 5 lời hỏi mua từ Anh và Ý, Man Utd quyết giữ Harry Maguire. Trung vệ 32 tuổi vẫn chưa gia hạn dù hợp đồng chỉ còn 1 năm.

Tóm tắt nhanh: Man Utd từ chối 5 lời đề nghị chuyển nhượng cho Harry Maguire từ Anh và Ý. Maguire chưa gia hạn hợp đồng, dù chỉ còn 1 năm tại Old Trafford. Trung vệ 32 tuổi muốn ở lại và có suất đá chính dưới thời Ruben Amorim. Các CLB lớn như Fenerbahçe, Beşiktaş, Monaco đang chờ cơ hội miễn phí năm sau.

Harry Maguire được 5 CLB hỏi mua, Man Utd vẫn giữ lại đến phút chót

Manchester United đã từ chối 5 lời đề nghị chuyển nhượng dành cho Harry Maguire trong mùa hè này, theo Daily Mail. Các CLB quan tâm gồm 3 đội bóng tại Premier League và 2 đội ở Serie A, tuy nhiên "Quỷ đỏ" đều không chấp nhận đàm phán.

Trung vệ 32 tuổi vẫn nằm trong kế hoạch nhân sự của HLV Ruben Amorim mùa tới, bất chấp những sóng gió trong sự nghiệp tại Old Trafford từ năm 2019 đến nay.

Chưa gia hạn hợp đồng dù chỉ còn 1 năm

Maguire, người từng tiêu tốn của Man Utd 80 triệu bảng, thương vụ đắt thứ 3 lịch sử CLB, vừa bước vào năm cuối trong hợp đồng hiện tại. Dù vậy, hai bên vẫn chưa mở cuộc đàm phán gia hạn, bất chấp việc trung vệ người Anh muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng.

Mục tiêu của Maguire là trở thành biểu tượng phòng ngự giống như Steve Bruce hay Gary Pallister, hai huyền thoại từng góp công lớn trong thời kỳ hoàng kim của Man Utd đầu thập niên 1990.

Dưới thời tân HLV Ruben Amorim, Maguire đã được sử dụng trở lại thường xuyên nhờ sơ đồ 3 trung vệ đòi hỏi chiều sâu ở hàng phòng ngự. Anh ra sân phần lớn các trận tại Premier League kể từ tháng 11 năm ngoái.

Trong bối cảnh Victor Lindelöf và Jonny Evans đã rời CLB, còn Lisandro Martínez chưa thể trở lại cho đến giữa tháng 9, Maguire sẽ là một trong 5 trung vệ còn lại của đội, bên cạnh các tài năng trẻ Leny Yoro, Ayden Heaven và Tyler Fredricson.

Tương lai vẫn rộng mở nếu không gia hạn

Nếu không ký mới, Maguire có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau. Hàng loạt CLB lớn tại châu Âu đang theo dõi sát tình hình, gồm Galatasaray, Fenerbahçe và Beşiktaş, hai trong số đó đang được dẫn dắt bởi các cựu HLV Man Utd là Mourinho và Solskjær.

Ngoài ra, các đại diện Ligue 1 như Monaco và Marseille cũng có trong danh sách quan tâm.

Maguire vẫn đang chờ kết quả kháng cáo sau bản án tại Hy Lạp năm 2020 vì cáo buộc hành hung, chống người thi hành công vụ và hối lộ.

Ngoài ra, trong hai mùa giải gần nhất, anh phải nghỉ thi đấu tổng cộng 132 ngày do chấn thương (theo Transfermarkt), gây ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ và vị trí trong đội hình.