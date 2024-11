Thời sự HĐND tỉnh Nghệ An bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 Tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ 1 đại biểu HĐND tỉnh; miễn nhiệm 1 Ủy viên UBND tỉnh và bầu bổ sung 1 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 18/11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 24 (Kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 8/10/2024.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng

HĐND tỉnh cũng đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế.

Trước đó, tại Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 1/11/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Thành giữ chức Giám đốc Sở Y tế.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng

Tại kỳ họp, trên cơ sở Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Tôn Thiện Phương - nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, lý do chuyển công tác ra khỏi địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tặng hoa chúc mừng, cảm ơn các đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa và Lê Thị Hoài Chung. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Tôn Thiện Phương đã được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kể từ ngày 16/11/2024.