HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành kỳ họp chuyên đề

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc trước khi tiến hành Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Kỳ họp được tổ chức để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình trọng điểm về an ninh năng lượng quốc gia; triển khai một số dự án đường giao thông, đô thị quan trọng, cấp thiết, có tính kết nối cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Đây là dự án có tính chất đặc biệt quan trọng, cấp bách, nhằm đảm bảo cung ứng điện cho các tỉnh miền Bắc, giảm tải cho đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1, 2 hiện hữu.

HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường ngang N5 (đoạn 2) thuộc Quy hoạch xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An và dự án Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ); Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

HĐND tỉnh cũng sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Cụ thể là tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Kỳ họp chuyên đề. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Kỳ họp được tổ chức ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Với tinh thần chủ động, nghiêm túc, công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã được triển khai từ trước kỳ nghỉ Tết, nội dung các tờ trình đã được tham mưu đúng quy định, thẩm quyền và có chất lượng. Các Ban của HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra, tham gia ý kiến cụ thể. UBND tỉnh đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh biểu quyết thông qua có sự thống nhất cao, phát huy hiệu quả, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận cao trong cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày bầu cử đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An (24/2/1946 - 24/2/2024) và đón Xuân mới Giáp Thìn 2024, đồng chí Thái Thanh Quý chúc các vị đại biểu khách mời, các vị đại biểu HĐND tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi mới

Trong chương trình làm việc, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - nguyên Giám đốc Công an tỉnh An do chuyển công tác; đồng thời bầu bổ sung Đại tá Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng Đại tá Bùi Quang Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được HĐND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tóm tắt các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp và đại diện Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua 6 nghị quyết chuyên đề gồm:

Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường ngang N5 (đoạn 2) thuộc Quy hoạch xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ).

Đồng chí Cao Tiến Trung - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.