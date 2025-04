Thời sự HĐND tỉnh Nghệ An thông qua dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất Theo UBND tỉnh, việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh được nghiên cứu, tính toán mức tăng hợp lý, không ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chiều 28/4, tại thành phố Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 28 (Kỳ họp chuyên đề).

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 28 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Điều chỉnh, bổ sung mức giá đất ở sát với giá thị trường

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 9/5/2025.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 2, Nghị quyết số 19 ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh như sau:

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII chủ tọa Kỳ họp thứ 28. Ảnh: Thành Duy

Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (không bao gồm đất thương mại, dịch vụ) bằng 20% mức giá đất ở liền kề (cùng vị trí tuyến đường) hoặc đất ở có vị trí tương đương (cùng tuyến đường và hạ tầng như nhau).

Bảng giá đất thương mại, dịch vụ bằng 25% mức giá đất ở liền kề (cùng vị trí tuyến đường) hoặc đất ở có vị trí tương đương (cùng tuyến đường và hạ tầng như nhau).

Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phục vụ mục đích khai thác khoáng sản bằng 40% mức giá đất ở liền kề (cùng vị trí tuyến đường) hoặc vị trí tương đương.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt các tờ trình của UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 28, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 2, Nghị quyết số 19 ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh như sau: Đối với những khu đất, thửa đất ở và đất phi nông nghiệp tiếp giáp ít nhất 2 mặt đường giao nhau, trên cơ sở Bảng giá quy định tại khoản 1, khoản 2, mức giá còn được xác định như sau:

a. Mức giá tăng thêm tối thiểu 10% so với khu đất, thửa đất trên cùng tuyến đường có mức giá cao hơn (áp dụng đối với khu đất, thửa đất có chiều sâu từ 30m trở xuống tính từ chỉ giới xây dựng đường).



Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng

b. Đối với những khu đất, thửa đất có chiều sâu trên 30m, tính từ chỉ giới xây dựng đường, ngoài việc xác định mức giá lô góc tăng thêm 10% theo quy định tại điểm a khoản này, thì mức giá của phần diện tích đất còn lại được xác định như sau:

Xác định giá phần diện tích 20m đầu tiên bám đường (vị trí 1) theo thứ tự từ đường có mức giá cao đến đường có mức giá thấp.

Phần diện tích còn lại được xác định theo tuyến đường có mức giá cao nhất bằng phương pháp phân lớp tại khoản 7, Điều 2. Việc phân lớp đối với tuyến đường tiếp giáp còn lại chỉ được thực hiện khi mức giá của tuyến đường này không thấp hơn 60% so với mức giá của tuyến đường có mức giá cao hơn.

Nghiên cứu, tính toán mức tăng hợp lý

Theo Tờ trình của UBND tỉnh, việc điều chỉnh, bổ sung mức giá đất ở trên địa bàn tỉnh đã được nghiên cứu, tính toán mức tăng hợp lý, không ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng

Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung về cơ bản tăng khoảng 3-4 lần so với bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 (trừ một số chỗ tăng đột biến).

Do đó, Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu điều chỉnh giảm tỷ lệ đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất hoạt động khoáng sản tương ứng là 25, 20 và 40%, thì mức độ tác động không lớn đối với việc nộp tiền thuế đất hàng năm của các doanh nghiệp (biên độ tăng về cơ bản là không quá 15% so với mức giá đất tại bảng giá giai đoạn 2020 - 2024 và hệ số K năm 2024 theo quy định Luật Đất đai năm 2013).

Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân thì sẽ tác động đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức, do mức giá đất ở tăng hơn so với bảng giá đất hiện hành.

Đối với trường hợp vượt hạn mức thì không bị tác động (do Luật Đất đai năm 2013 quy định trường hợp vượt hạn mức thì phải xác định giá đất cụ thể).

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng

Do mức giá đất ở tăng hơn so với bảng giá đất hiện hành sẽ tác động đến đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, mức tăng không ảnh hưởng lớn đến người sử dụng đất, lý do tỷ lệ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thấp (0,03% x giá đất tại bảng giá), phần đa người sử dụng đất nộp thuế dưới 1 triệu đồng/năm.

Với mức giá đất ở đề xuất điều chỉnh tăng sẽ giải quyết bất cập trong việc xác định nghĩa vụ tài chính khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất (trốn thuế, do chênh lệch lớn giữa giá thực chuyển nhượng và giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng), đảm bảo công bằng đối với người sử dụng đất, minh bạch trong việc kinh doanh bất động sản, góp phần tăng thu ngân sách.