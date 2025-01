Xã hội ‏HEINEKEN Việt Nam cùng Bia Việt mang Tết đậm chất Việt đến với người dân khó khăn trên cả nước‏ ‏Trước thềm năm Ất Tỵ 2025, nhằm mang đến một mùa Tết đậm chất Việt và góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, Bia Việt - một thương hiệu thuộc HEINEKEN Việt Nam, triển khai chương trình “Bia Việt cùng cộng đồng đón Tết An Vui” tại 14 tỉnh, thành trên cả nước với nhiều quà tặng ý nghĩa và thiết thực.‏

‏Chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ của chương trình thiện nguyện Tết do HEINEKEN Việt Nam cùng với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đại diện chính quyền địa phương phối hợp tổ chức thường niên.‏

‏Với nhiều biến động về kinh tế và đời sống xã hội, 2024 đã mang đến nhiều thách thức cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như các cộng đồng địa phương trên khắp cả nước. Trong bối cảnh đó, Bia Việt, với sứ mệnh tôn vinh tinh thần dân tộc Việt tiếp tục đẩy mạnh cam kết luôn đồng hành và tạo nên sự gắn kết chặt chẽ, sâu sắc cùng người dân Việt, đặc biệt là trong những thời khắc quan trọng như Tết Nguyên đán.

‏‏Cùng phiên chợ Tết Nhân Ái, Bia Việt gửi đến bà con những nhu yếu phẩm ngày Tết phù hợp với nhu cầu của gia đình. Ảnh: PV

Theo đó, với mong muốn mang đến một mùa Tết đậm chất Việt cho cộng đồng, thương hiệu đang tích cực triển khai chương trình “Bia Việt cùng cộng đồng đón Tết An Vui 2025” với sự đồng hành của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại 14 tỉnh, thành, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Phước, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội và Nghệ An. Chương trình dự kiến hỗ trợ hơn 3.100 người dân có hoàn cảnh khó khăn thông qua nhiều hoạt động và quà tặng thiết thực.‏

‏Đến với chương trình, bà con sẽ được đội ngũ y bác sĩ tận tâm trực tiếp thăm khám sức khỏe tổng quát, phát thuốc miễn phí; tham gia các phiên Chợ Tết Nhân Ái với phiếu quà tặng trị giá 800.000 đồng để lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu của gia đình trong dịp Tết; và cùng nhau sẻ chia, gắn kết thông qua các hoạt động đặc sắc khác như: cắt tóc miễn phí, tặng chữ thư pháp, gói bánh chưng, bánh tét, và hái lộc đầu xuân.‏

‏ ‏Tham dự chương trình, bà con được thăm khám và cấp thuốc bởi đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp, tận tâm. Ảnh: PV

Chia sẻ về chương trình, ông Diệp Đức Phi, đại diện thương hiệu Bia Việt cho biết:‏ ‏“Là thương hiệu mang tinh thần "Đậm Chất Việt", Bia Việt luôn giữ vững cam kết đặt người Việt làm trọng tâm trong mọi hoạt động phát triển kể từ khi ra mắt. Trong đó, những hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về đã trở thành thông lệ thường niên của chúng tôi. Thông qua chương trình Bia Việt cùng cộng đồng đón Tết An Vui trước thềm năm Ất Tỵ 2025, chúng tôi hy vọng góp phần san sẻ cùng bà con có hoàn cảnh khó khăn tại ba miền Tổ quốc để chuẩn bị cho một mùa Tết Việt tươm tất, đủ đầy hơn, đồng thời tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng và xã hội”.

Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức để gắn kết và mang lại niềm vui cho bà con. Ảnh: PV

‏Chương trình “Bia Việt cùng cộng đồng đón Tết An Vui 2025” nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động thiện nguyện Tết do HEINEKEN Việt Nam phối hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện với tổng giá trị gần 8 tỷ đồng. Bên cạnh những nhu yếu phẩm cần thiết cho ngày Tết, chuỗi hoạt động còn hỗ trợ bà con chăm sóc và nâng cao sức khỏe để đón một mùa xuân mới an lành, khỏe mạnh. Dự kiến, chuỗi hoạt động sẽ đồng hành cùng hơn 7.000 hộ gia đình trên khắp 27 tỉnh thành từ ngày 3/1/2025 đến 24/1/2025, với những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tấm lòng của đội ngũ nhân viên HEINEKEN Việt Nam và các đối tác. ‏

‏ ‏