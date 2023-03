Hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng phía Bắc Nghệ An

Đặc biệt, từ một vùng đất mà nền kinh tế chỉ dựa vào nông, ngư nghiệp, nay TX. Hoàng Mai đang dần trở thành “tọa độ” được các nhà đầu tư trong và ngoài nước chọn làm nơi “rót vốn” đầu tư. Từ năm 2014 đến nay, thị xã có 48 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng số vốn đăng ký trên 19.000 tỷ đồng. Nhiều dự án đi vào hoạt động ổn định tạo nguồn thu ngân sách cho Nhà nước và giải quyết việc làm, thu nhập cho nhân dân như: Tôn Hoa Sen, May Vinatex, May thêu Dong-A, Bánh kẹo Hải Châu II, Tổ hợp dịch vụ và khách sạn Mường Thanh, chợ Hoàng Mai,… Trải qua chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, hiện nay TX. Hoàng Mai hiện có 3 khu công nghiệp bao gồm: Khu Công nghiệp Đông Hồi; Khu Công nghiệp Hoàng Mai I, Khu Công nghiệp Hoàng mai II đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư. Riêng Khu Công nghiệp Hoàng Mai I tổng diện tích 264.77 ha… đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, như: Tập đoàn Ju Teng, Tập đoàn Hoa Lợi. Từ một địa bàn có xuất phát điểm thấp, đến cuối năm 2020, thị xã Hoàng Mai chính thức được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, sớm trước 2 năm so với mục tiêu đề ra.