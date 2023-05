Hiệp Hòa, lời hứa chưa thành…

Tại Công văn 5677/UBND-VX của UBND tỉnh đã khẳng định: “Để ghi nhớ sự kiện này và tưởng niệm những người đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp xây dựng quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh, ngày 5/6/2018, Tỉnh ủy Nghệ An đã có Công văn số 5258 CV/TU đồng ý chủ trương để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lễ cầu siêu và xây dựng bia chứng tích công trình cống Hiệp Hòa”; “Hiện nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An tiến hành khảo sát, chuẩn bị các thủ tục theo quy định, triển khai kêu gọi các tập thể, cá nhân chung tay ủng hộ để tiến hành xây dựng bia chứng tích công trình cống Hiệp Hòa, dự kiến hoàn thành trong năm 2019”.

Vậy nhưng đã nhiều thời gian trôi qua, cử tri vẫn chờ mong kết quả, nhưng việc xây dựng bia chứng tích vẫn chưa được thực hiện. Vì vậy, tôi viết đơn này, với mong muốn nguyện vọng chính đáng của người thân của những người đã khuất, những đồng đội của họ, và cử tri được thực hiện…”.