Hiệu quả 'làm mới' tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 20/9/2022 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông. Trong đó nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tác động, can thiệp đến việc kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng.