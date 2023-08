Hiệu ứng Filip Nguyễn và nguồn lực cầu thủ Việt kiều

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Phải mất thời gian khá lâu, giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới được chứng kiến tận mắt một cầu thủ Việt kiều từng nhiều lần được gọi lên Đội tuyển Séc là Filip Nguyễn chính thức thi đấu tại V.League trong màu áo Công an Hà Nội.

Thực lực mạnh mẽ cùng tham vọng lớn của Công an Hà Nội và quá trình tăng cường nguồn lực cầu thủ Việt kiều của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gặp nhau ở điểm nhấn quan trọng là Filip Nguyễn, mặc dù trước đó khá nhiều cầu thủ Việt kiều đã thi đấu ở các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Tại sao lại nói Filip Nguyễn là “điểm nhấn” quan trọng, bởi trước đó chưa có cầu thủ Việt kiều nào có “thương hiệu mạnh” như cầu thủ Việt kiều từ CH Séc, kể cả cầu thủ khá có tiếng cùng tên Phillip Nguyễn về Việt Nam từ Mỹ. Hơn nữa, Filip Nguyễn sau này được “vời” về thi đấu cho một đội bóng mạnh hàng đầu V.League là Công an Hà Nội, hoàn toàn không phải là những đội bóng ít tham vọng như Hải Phòng nơi Văn Lâm từng thi đấu, như Thành phố Hồ Chí Minh, nơi Phillip Nguyễn (Mỹ) từng thi đấu không chỉ 1 mùa bóng. Và quan trọng nhất là Filip Nguyễn về từ CH Séc tới Công an Hà Nội khi bóng đá Việt bắt đầu quá trình nâng tầm để hướng tới World Cup với nhiều nguồn lực, trong đó không thể bỏ qua nguồn lực cầu thủ Việt kiều.

Tất nhiên, dù là một thủ môn có chiều cao lý tưởng (1m92), từng thi đấu trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao hàng đầu thế giới, đến với V.League và Công an Hà Nội, Filip Nguyễn vẫn gặp khó khăn ở những trận đấu đầu tiên ở giai đoạn 2 V.League 2023 trong màu áo mới. Filip Nguyễn liên tục để thủng lưới trong các trận đấu Công an Hà Nội gặp các đối thủ SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC, Nam Định… nhưng rồi mọi việc của đội ứng viên vô địch cũng như thủ môn mới dần đi vào thế ổn định. Để rồi, đến tình huống Filip Nguyễn chiến thắng Đức Chiến trong cú sút penalty cân não trong trận đấu gặp Viettel thì ai ai cũng phải thừa nhận đẳng cấp và tài năng thực sự của anh. Ngôi vô địch quốc gia của Công an Hà Nội chỉ còn cách 1 trận đấu hòa và cái chính là con đường để Filip Nguyễn được nhập tịch và trở thành tuyển thủ quốc gia Việt Nam đã gần lại hơn bao giờ hết.

Đây thực sự là hiệu ứng tích cực để bóng đá Việt tiếp tục mời gọi các cầu thủ Việt kiều về thi đấu ở các giải đấu chuyên nghiệp, từng bước bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia. Thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng không chọn con đường nhập tịch ồ ạt như cách các nước trong khu vực từng làm ở SEA Games mới đây, như Đội tuyển bóng đá nữ Philippine ở Women’s World Cup 2023 và một trận thắng đáng chú ý. Con đường đúng đắn và bền vững của chúng ta vẫn là cách đi chậm, chắc, tin cậy, tận dụng nhiều nguồn lực khác nhau bên cạnh chú trọng nâng cao nguồn lực tự đào tạo theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Đội tuyển bóng rổ nữ 3 người và tấm Huy chương Vàng đầu tiên ở SEA Games là một ví dụ tốt để tham khảo, học tập. Nhưng không thể nói đó là cơ sở phát triển lâu dài bởi các cầu thủ nói trên đang sinh sống, học tập và thi đấu ở Mỹ, hoàn toàn không dễ dàng để tập trung, quản lý trong quá trình diễn ra các giải đấu theo kế hoạch. Với bóng đá, mọi việc cũng không hề đơn giản nếu cầu thủ không có quốc tịch, đang thi đấu ở nước ngoài…

Điều đáng chú ý là quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước cho phép chúng ta tiến nhanh, tiến mạnh, hòa nhập, hội nhập với thế giới, trong đó có thể thao. Thể thao Việt Nam dần tiếp cận với cơ sở, thiết bị, phương pháp và cả các chuyên gia tầm cỡ thế giới, để cho ra lò nhiều sản phẩm chất lượng cao, tiệm cận trình độ châu lục và thế giới. Bóng đá Việt hiện tại đang xuất hiện nhiều cầu thủ có thể hình, thể lực tốt như Văn Hậu, Thanh Bình, Việt Anh… ở Đội tuyển Việt Nam; Văn Hà, Nam Hải… ở U23 Việt Nam và nhiều gương mặt đầy tiềm năng khác… Để thấy, khoảng cách về thể hình và thể lực của bóng đá Việt đang thay đổi theo hướng tích cực và nếu một đội hình có Filip Nguyễn thi đấu thì dần dà sự chênh lệch nếu có cũng sẽ thay đổi có lợi, nâng tầm thực sự.

“Điểm nhấn” Filip Nguyễn đang thực sự thăng hoa trong đội hình Công an Hà Nội, đang tạo ra cảm hứng mới không chỉ cho V.League mà cả những “địa chỉ” cầu thủ Việt kiều ở khắp nơi trên thế giới.