Thời sự Hình thành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Nghệ An Đây là một trong những mục đích chính của Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2 về Đề án thí điểm xây dựng đô thị thông minh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025, định hướng năm 2030.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025, định hướng năm 2030, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2 theo Quyết định số 2450/QĐ-UBND.



Mục đích nhằm triển khai các nhiệm vụ thuộc giai đoạn 2 theo Quyết định số 2450/QĐ-UBND trên cơ sở kế thừa các kết quả đạt được thuộc giai đoạn 1 nhằm từng bước hoàn thiện các lĩnh vực, dịch vụ đô thị thông minh, trong đó ưu tiên các lĩnh vực, dịch vụ theo Quyết định số 2450/QĐ-UBND, Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Nghệ An, phiên bản 1.0 và một số lĩnh vực khác; hình thành cơ sở dữ liệu bảo đảm chuẩn hóa, cập nhật liên tục, ổn định, an toàn để kết nối đến Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Nghệ An (NgheanIOC). Hình thành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Nghệ An hoạt động có hiệu quả, thực chất với sự tham gia điều hành của các sở, ban, ngành có liên quan.

Một góc TP Vinh. Ảnh minh họa: Sách nguyễn

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương về phát triển đô thị thông minh, xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh, các sở, ban, ngành theo phân cấp, nhiệm vụ được giao chủ động hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền kịp thời rà soát, xây dựng mới, cập nhật, bổ sung hoặc thay thế các văn bản đã ban hành nhằm bảo đảm các điều kiện về pháp lý để triển khai thực hiện, nhất là văn bản có liên quan đến việc triển khai xây dựng các lĩnh vực thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực quản lý.



Kịp thời kiện toàn, thay thế, bổ sung các thành viên Ban Chỉ đạo Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An, Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung tâm điều hành thông minh bảo đảm các thành viên tham gia có đủ năng lực về chuyên môn trong xây dựng đô thị thông minh; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Nghệ An.



Phát triển hạ tầng ICT đô thị thông minh được ưu tiên triển khai một cách đồng bộ, an toàn, là điều kiện để thông minh hóa các lĩnh vực. Các nội dung phát triển ICT phát triển đô thị thông minh đến năm 2025 thực hiện theo Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 11/9/2023 của UBND tỉnh về phát triển hạ tầng số tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025. Trong đó, để thông minh hóa các lĩnh vực cần tập trung ưu tiên một số nhiệm vụ sau:



Phát triển dịch vụ internet băng rộng di động 4G bảo đảm phủ sóng đến 100% các thôn, bản; phát triển internet băng rộng di động 5G theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông và khả năng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp tại các đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp (sau đây gọi là các khu vực ưu tiên). Phủ internet cáp quang băng rộng đến 80% hộ gia đình; từng bước phủ cáp đến các thôn, bản, phấn đấu đạt hoặc vượt mức tỷ lệ bình quân chung của cả nước.



Phát triển các hệ thống cảm biến (cảm biến đo chất lượng không khí, nhiệt độ, độ ẩm,…); hệ thống thiết bị Internet vạn vật IoT (camera IP, thiết bị quan trắc, thiết bị điều khiển giao thông,…) nhằm tạo sinh dữ liệu để kết nối đến nền tảng đô thị thông minh phục vụ tổng hợp, phân tích, sử dụng. Trên cơ sở các lĩnh vực, hoạt động ưu tiên, các cơ quan, đơn vị lựa chọn các hệ thống cảm biến, hệ thống thiết bị IoT với quy mô, lộ trình triển khai phù hợp; đánh giá tính hiệu quả để nhân rộng.



Xây dựng trung tâm dữ liệu: Trên cơ sở nhu cầu lưu trữ, tổng hợp, phân tích dữ liệu, an toàn bảo mật,... các ngành, lĩnh vực chủ động lựa chọn phương án xây dựng trung tâm dữ liệu của đơn vị theo hướng đầu tư, mua sắm hoặc thuê dịch vụ (ưu tiên thực hiện thuê dịch vụ).



Phát triển các lĩnh vực thông minh gắn với xây dựng, tổng hợp, phân tích cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực; kết nối các dịch vụ lên Trung tâm giám sát, điều hành thông minh. Xây dựng và vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Nghệ An.