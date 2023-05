Hình tượng Bác Hồ trên sân khấu truyền thống

Để vào vai Bác Hồ, người nghệ sĩ không chỉ lao động nghệ thuật bằng trách nhiệm nghề nghiệp mà còn bằng tất cả tình cảm xuất phát từ trái tim. Điều này rất đúng với NSND An Phúc, khi anh được chọn nhập vai Bác trong “Danh nhân lớn lên từ câu hò ví, giặm”, giai đoạn những năm tháng cuối đời của Bác… An Phúc nói: “Việc thể hiện Bác đã là thách thức với diễn viên, nhưng diễn thế nào để người xem cuốn vào nhân vật, để người xem không phân biệt được ranh giới giữa đời thường và sân khấu mới là người diễn viên giỏi”. An Phúc cũng chia sẻ rằng, anh có tình cảm đặc biệt với vị lãnh tụ kính yêu khi đảm nhiệm phân cảnh này, bất cứ lời thoại nào cũng khiến anh trào nước mắt…

Có một điều thú vị là bên cạnh những gương mặt nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, nhiều vở diễn còn huy động sự vào vai của các diễn viên trẻ tuổi khi thể hiện hình tượng Bác. Như trong vở “Quê hương vọng mãi tên Người”, phân đoạn cậu bé Nguyễn Sinh Cung bên mẹ và em trai út do Duy Thanh đảm nhiệm đã lấy nhiều nước mắt của khán giả. Giai đoạn NSƯT Tạ Hồng Dương bận công tác, nghệ sĩ Hồ Minh Thông đã thay anh vào vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Lời Người lời của nước non”, cũng được người xem nồng nhiệt đón nhận; Thái Duy Hải – diễn viên trẻ của đoàn có giọng hát mượt mà, sâu lắng cũng từng đạt Huy chương Bạc cho vai diễn Nguyễn Sinh Cung trong “Danh nhân lớn lên từ câu hò ví, giặm”. Hay Nguyễn Cảnh Sinh, diễn viên quê Yên Thành cũng được giao vai Nguyễn Tất Thành trong “Danh nhân lớn lên từ câu hò ví, giặm” được người xem khen “giống quá”.