Thể thao HLV Hàn Quốc tiết lộ tiêu chí chọn nhân sự tuyển Việt Nam; Mất huy chương Olympic vì thừa 100 gram, vận động viên Ấn Độ giải nghệ Mất huy chương Olympic vì thừa 100 gram, vận động viên Ấn Độ giải nghệ; HLV Hàn Quốc tiết lộ tiêu chí chọn nhân sự tuyển Việt Nam; Nguyễn Thị Hương dừng bước, thể thao Việt Nam chia tay Olympic 2024... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Mất huy chương Olympic vì thừa 100 gram, vận động viên Ấn Độ giải nghệ

Nữ đô vật Vinesh Phogat bất ngờ tuyên bố giải nghệ chưa đầy 1 ngày sau khi bị loại đáng tiếc tại Olympic Paris 2024.

Vinesh Phogat viết trên mạng xã hội ngày 8/8: “Mẹ ơi, đấu vật đã thắng, con đã thua. Giấc mơ của mẹ và lòng dũng cảm của con đều đã tan vỡ. Con không còn sức lực nữa. Tạm biệt đấu vật 2001-2024. Con sẽ mãi biết ơn mẹ”.

Trước đó, Phogat dự kiến đối đầu với Sarah Hildebrandt của Mỹ trong trận tranh Huy chương Vàng môn đấu vật tự do hạng cân 50 kg vào ngày 7/8. Cô đứng trước cơ hội lịch sử khi trở thành đô vật Ấn Độ đầu tiên giành Huy chương Vàng Olympic. Tuy nhiên, trong sáng cùng ngày, Phogat được ban tổ chức thông báo bị loại do thừa 100gram so với tiêu chuẩn.

Phogat bị loại vì thừa 100gram so với tiêu chuẩn hạng cân 50 kg.



Phogat đã sốc nặng sau quyết định không được trao huy chương nào của ban tổ chức, vận động viên 29 tuổi ngất xỉu tại chỗ vì mất nước và nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

Phogat giải nghệ để lại sự tiếc nuối đối với thể thao Ấn Độ. Cô nhận được sự động viên của đông đảo người hâm mộ, lãnh đạo quê nhà cũng như nhiều vận động viên khác, tất cả đều gọi cô là niềm tự hào của Ấn Độ.

Phogat sinh năm 1994, từng đoạt HCV ở Asiad 2018. Tại Olympic 2016, 2021 cô lọt đến vòng tứ kết. Những năm gần đây, Phogat chủ yếu thi đấu ở hạng 53 kg, nhưng đã ép cân để xuống thi đấu hạng 50 kg tại Olympic Paris 2024.

HLV Hàn Quốc tiết lộ tiêu chí chọn nhân sự tuyển Việt Nam

Trung vệ phải cao to, tiền vệ phải kỹ thuật, tiền đạo phải tinh quái là những tiêu chí cơ bản để HLV Kim Sang-sik lựa chọn nhân sự tuyển Việt Nam.

Tiêu chí trên được chính trợ lý đồng hương Hàn Quốc Choi Won-kwon, "cánh tay phải" của chiến lược gia Kim Sang-sik tiết lộ. "Trong góc nhìn chuyên môn của Ban huấn luyện, chúng tôi cần những cầu thủ chơi trung vệ phải cao to, chơi tiền vệ phải kỹ thuật và chơi tiền đạo phải tinh quái", trợ lý Choi nhấn mạnh.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được tập trung vào ngày 31/8 tới.

Đội tuyển Việt Nam hiện cũng đang sở hữu một số cầu thủ có tiêu chí như Ban huấn luyện đề ra. Nơi hàng thủ thì Bùi Hoàng Việt Anh hay Nguyễn Thanh Bình là những trung vệ có thể hình rất tốt. Quế Ngọc Hải dù không cao bằng 2 đàn em nhưng cũng rất dày mình chơi đầu tốt, không ngại va chạm và giàu kinh nghiệm. Còn khung trung tuyến, có thể dễ dàng kể tên nhiều tiền vệ kỹ thuật như Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Anh, Văn Khang, Văn Trường... Trên hàng công Đội tuyển Việt Nam hiện cũng có mẫu tiền đạo đầy chất tinh quái như Văn Toàn, Tuấn Hải…

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tập trung từ ngày 31/8 để chuẩn bị cho đợt FIFA Days kéo dài từ 2- 10/9.

Nguyễn Thị Hương dừng bước, thể thao Việt Nam chia tay Olympic 2024

Chiều 8/8 (giờ Việt Nam), đại diện cuối cùng của Đoàn thể thao Việt Nam, tay chèo Nguyễn Thị Hương không thể giành vé vào bán kết môn Canoeing nội dung thuyền đơn nữ C1-200m, qua đó nói lời chia tay với Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Như vậy, đoàn Thể thao Việt Nam chính thức khép lại Thế vận hội Paris 2024 sau ngày thi đấu 8/8, khi không còn vận động viên nào tham gia thi đấu.

Tay chèo Nguyễn Thị Hương về đích thứ 6/6 ở lượt vòng loại với thành tích 49 giây 74. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, các đoàn thể thao Đông Nam Á khác đã có huy chương gồm: Đoàn thể thao Thái Lan có Huy chương Vàng đầu tiên khi Panipak Wongpattanakit bảo vệ thành công ngôi vô địch taekwondo hạng cân dưới 49kg nữ; ngoài ra, còn có 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng, xếp 31 toàn đoàn. Đoàn Philippines có cú đúp Huy chương Vàng nhờ công của ngôi sao thể dục dụng cụ Carlos Yulo, xếp hạng 34 toàn đoàn. Malaysia có 2 Huy chương Đồng, Indonesia 1 Huy chương Đồng.

Nam Định công bố ngoại binh cuối cùng

Chiều 8/8, CLB Nam Định chính thức công bố bản hợp đồng mới - trung vệ Walber Motta đến từ Brazil. Đây là suất ngoại binh thứ 5 của Nam Định trước mùa giải 2024/25.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng, tân binh Nam Định đã có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội trong chuyến tập huấn ở Phú Yên.

Walber Motta sinh năm 1997, cao 1,87m, được đánh giá cao nhờ lối đá nhanh nhẹn cùng khả năng phán đoán tình huống tốt.

Trung vệ Motta (số 30). Ảnh: I.T

Motta được kỳ vọng sẽ củng cố hàng phòng ngự của CLB Nam Định, hướng tới thành công ở cả đấu trường quốc nội lẫn sân chơi giải C2 châu Á.

Trước khi gia nhập Nam Định, Motta có 7 năm chơi bóng tại Brazil và từng khoác áo các CLB ở giải vô địch quốc gia Brazil và Serie B như Atletico Paranaense, Cuiaba Esporte Clube, Gremio, Novorizontino, Agua Santa Guarani.

Walber Motta là tân binh thứ 3 của Nam Định. Trước đó, đội bóng này thành công ký hợp đồng với 2 cầu thủ Joseph Mpande và Trần Văn Trung.

Hiện tại, nhà đương kim vô địch V.League sở hữu dàn ngoại binh chất lượng gồm Lucas Araujo, Hendrio da Silva, Rafaelson Fernandes, Mpande Joseph và mới nhất là Walber Motta./.