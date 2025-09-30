Thứ Ba, 30/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thể thao

HLV Kim Sang-sik gọi hàng loạt cầu thủ trẻ lên tuyển Việt Nam

Hải Hoàng 30/09/2025 15:41

Huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi hàng loạt cầu thủ trẻ lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Nepal tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Sáng 30/9, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã công bố danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung đợt 4/2025 để chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Điểm nhấn lớn nhất trong lần triệu tập này là sự xuất hiện của 7 gương mặt trẻ vừa cùng U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2025 và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026.

Tiền vệ Công Phương di chuyển thông minh và dứt điểm một chạm lạnh lùng, đánh bại thủ môn Indonesia, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Nhiều cầu thủ trẻ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Quốc gia. Ảnh: Hải Hoàng

Trong danh sách, nhóm cầu thủ trẻ gồm: thủ môn Trần Trung Kiên, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, cùng ba tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Nhật Minh. Sự góp mặt của họ hứa hẹn mang đến sự tươi mới về lối chơi cũng như tăng thêm tính cạnh tranh trong đội hình.

044a9156.jpeg
Huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục giữ lại nhiều trụ cột dày dạn kinh nghiệm. Ảnh: Hải Hoàng

Bên cạnh lớp trẻ, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục giữ lại nhiều trụ cột dày dạn kinh nghiệm quốc tế như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Cao Pentdant Quang Vinh và Nguyễn Tiến Linh.

Ở buổi họp báo trưa nay, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh tính chất quan trọng của vòng knock-out và xem đây là thử thách lớn nhất mà U23 Việt Nam cần vượt qua nếu muốn bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: Hải Hoàng
Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 4/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Hoàng

Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển vừa duy trì sự ổn định, vừa đảm bảo tính kế thừa trong quá trình xây dựng lối chơi.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 4/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trận lượt đi với Nepal sẽ diễn ra trên sân Gò Đậu (Bình Dương) ngày 9/10, trước khi hai đội tái đấu ở sân Thống Nhất ngày 14/10/2025.

danhsach-dtvn-dot4-2025-1.png
Danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung đợt 4/2025, chuẩn bị cho hai lượt trận gặp đội tuyển Nepal tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 trong tháng 10 tới. Ảnh: VFF

Bài liên quan

Đọc tiếp

HLV Kim Sang-sik: 'Tôi tự hào về U23 Việt Nam'

HLV Kim Sang-sik: 'Tôi tự hào về U23 Việt Nam'

HLV Kim Sang-sik: 'U23 Việt Nam sẵn sàng mang cúp vàng về cho người hâm mộ'

HLV Kim Sang-sik: 'U23 Việt Nam sẵn sàng mang cúp vàng về cho người hâm mộ'

HLV Kim Sang-sik: U23 Việt Nam đủ sức thắng bất cứ đối thủ nào để giành chức vô địch

HLV Kim Sang-sik: U23 Việt Nam đủ sức thắng bất cứ đối thủ nào để giành chức vô địch

Xem thêm Thể thao

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thể thao
      HLV Kim Sang-sik gọi hàng loạt cầu thủ trẻ lên tuyển Việt Nam

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO