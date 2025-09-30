Thể thao HLV Kim Sang-sik gọi hàng loạt cầu thủ trẻ lên tuyển Việt Nam Huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi hàng loạt cầu thủ trẻ lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Nepal tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Sáng 30/9, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã công bố danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung đợt 4/2025 để chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Điểm nhấn lớn nhất trong lần triệu tập này là sự xuất hiện của 7 gương mặt trẻ vừa cùng U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2025 và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026.

Nhiều cầu thủ trẻ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Quốc gia. Ảnh: Hải Hoàng

Trong danh sách, nhóm cầu thủ trẻ gồm: thủ môn Trần Trung Kiên, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, cùng ba tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Nhật Minh. Sự góp mặt của họ hứa hẹn mang đến sự tươi mới về lối chơi cũng như tăng thêm tính cạnh tranh trong đội hình.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục giữ lại nhiều trụ cột dày dạn kinh nghiệm. Ảnh: Hải Hoàng

Bên cạnh lớp trẻ, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục giữ lại nhiều trụ cột dày dạn kinh nghiệm quốc tế như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Cao Pentdant Quang Vinh và Nguyễn Tiến Linh.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 4/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Hoàng

Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển vừa duy trì sự ổn định, vừa đảm bảo tính kế thừa trong quá trình xây dựng lối chơi.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 4/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trận lượt đi với Nepal sẽ diễn ra trên sân Gò Đậu (Bình Dương) ngày 9/10, trước khi hai đội tái đấu ở sân Thống Nhất ngày 14/10/2025.