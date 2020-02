HLV Quang Trường nói gì về ‘Derby xứ Nghệ’ tại V.League 2020?

Sau khi vô địch giải hạng Nhất 2019 và giành quyền thăng hạng V.League 2020, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội bóng của HLV Phạm Minh Đức tăng cường khá nhiều cầu thủ đáng chú ý như Lê Tấn Tài từ B. Bình Dương, Lê Mạnh Dũng từ SLNA hay Viết Trường từ CLB Hà Nội.

Đặc biệt, tân binh của V.League 2020 chiêu mộ 3 cầu thủ Brazil đó là Antonio Pereira - tiền vệ sinh năm 1989, từng thi đấu cho CLB Nakhon Ratchasima ở Giải bóng đá Ngoại hạng Thái Lan. Bên cạnh đó là hai cầu thủ khác là tiền đạo Bruno De Sousa và hậu vệ Almeida Santos.

Về phía Sông Lam Nghệ An, sau khi chia tay hàng loạt cầu thủ trụ cột như Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Đình Hoàng, Olaha, Memovic, đội bóng chủ sân Vinh đôn lên hàng loạt “măng non” như Đặng Văn Lắm, Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Việt và triệu hồi 2 gương mặt trưởng thành từ lò SLNA là Vương Quốc Trung và Bùi Đình Châu.

"Derby xứ Nghệ" mùa 2020 được các cổ động viên Hà Tĩnh háo hức chờ đợi. Ảnh: Xuân Thủy

Khác với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SLNA ưu tiên sử dụng 2 tiền đạo ngoại và 1 trung vệ ngoại. Trong tay HLV Quang Trường vẫn còn đó những tuyển thủ và cựu tuyển thủ rất chất lượng như thủ môn Văn Hoàng, Hoàng Văn Khánh, Hồ Tuấn Tài, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh...



Ở trận giao hữu gần nhất, SLNA giành chiến thắng 4-0 bằng các pha lập công của Đặng Văn Lắm, Peter Onyekachi và cú đúp của tiền đạo Hồ Tuấn Tài. Trước đó, với chỉ 1 ngoại binh, SLNA thất bại trước Hà Tĩnh 2-4 với hai bàn gỡ của Tuấn Tài và Văn Khánh.

Nói về sự chuẩn bị cho mùa giải mới, HLV Quang Trường cho biết: “Để chuẩn bị bước vào V.League, các HLV đều phải tính toán điểm rơi để sẵn sàng bước vào cuộc chơi. Để cho các cầu thủ duy trì được phong độ, cảm giác thi đấu, chúng tôi phải tích cực thi đấu giao hữu. Đến thời điểm này, chúng tôi đã chọn được 2 cầu thủ ngoại, 1 tiền đạo và trung vệ và sẽ tiếp tục thử nghiệm thêm”.

HLV Ngô Quang Trường vẫn có trong tay nhiều cầu thủ tốt. Ảnh: Trung Kiên

Lần đầu tiên trong lịch sử, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuất hiện tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Trận đấu giữa đội bóng Hà Tĩnh và SLNA cũng là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất của cổ động viên hai đội.



Chia sẻ về trận “Derby xứ Nghệ”, HLV Quang Trường cho rằng: “Ngày xưa Nghệ An và Hà Tĩnh vốn là một tỉnh. Với CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, họ rất háo hức với trận đấu này. Còn với SLNA chúng tôi, trận đấu nào cũng giống nhau, cũng phải chơi với một tinh thần đúng với bản sắc đội bóng. Tinh thần xứ Nghệ sẽ là vũ khí của các cầu thủ SLNA”.

Trận “Derby xứ Nghệ" được xếp vào top những trận đấu được chờ đợi nhất bên cạnh những cặp đấu khác như TP Hồ Chí Minh vs Sài Gòn, Hà Nội vs Viettel, Hải Phòng vs Quảng Ninh, Quảng Nam vs Đà Nẵng.

Theo lịch thi đấu dự kiến, Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ chạm trán lần đầu tiên vào ngày 17/5 trên sân Vinh.