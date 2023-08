Hồ thủy điện Bản Vẽ tiếp tục tích nước, cắt giảm lũ cho hạ du

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nên trên thượng nguồn lưu vực hồ chứa thuỷ điện Bản Vẽ đã xuất hiện 1 trận lũ lớn từ ngày 3/8. Lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất về hồ là 2.700m3/s, xuất hiện vào lúc 01h15 ngày 6/8. Tổng lượng lũ về hồ tính đến 7h ngày 8/8 là gần 600 triệu m3. Hiện, hồ Bản Vẽ đã tích gần như hoàn toàn lượng lũ về hồ, góp phần giảm lũ cho hạ du.

Việc cắt, giảm lũ cho hạ du đã làm mực nước tăng nhanh từ 158,8m (15h ngày 3/8) lên 181,1m (7h ngày 8/8).

Mực nước về hồ thời điểm hiện tại ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: TĐBV

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết: Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, lũ về hồ Bản Vẽ khả năng còn kéo dài. Công ty đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của lũ để có kế hoạch vận hành hồ chứa cắt, giảm lũ, tránh những thiệt hại về người và tài sản nhân dân vùng hạ du.

Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: TĐBV

Trước đó, do ảnh hưởng của El Nino, lưu lượng nước về hồ chứa Bản Vẽ thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình nhiều năm; trong khi đó, nhu cầu cấp nước dưới hạ du rất lớn, vì vậy ngay từ đầu năm, để đảm bảo năng suất cho vụ đông xuân, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu thủy điện Bản Vẽ 3 đợt xả nước, đặc biệt giai đoạn cuối tháng 4, khi hàng nghìn ha lúa vụ đông xuân bước vào thời kỳ trổ bông cần sử dụng lượng nước lớn. Gần đây nhất, ngày 2/6/2023, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo để phục vụ cấp nước cho người dân gieo trồng vụ hè thu, yêu cầu thuỷ điện Bản Vẽ cấp nước với lưu lượng 200m3/s vào 8 ngày đầu tháng 6.

Toàn cảnh lòng hồ Nhà máy thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: TĐBV