Hỗ trợ cán bộ xin nghỉ hưu sớm và sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính - Bài 1: Nhiều cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu sớm

Nhóm P.V • 30/11/2024

Nhiều cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho các địa phương giải quyết bài toán sắp xếp cán bộ dôi dư khi sáp nhập đơn vị hành chính. Hành động tích cực đó thể hiện tinh thần dám hy sinh quyền lợi của mình để nhường lại vị trí cho người có năng lực và người trẻ hơn tiếp tục cống hiến.

Đồng chí Dương Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu) còn 10 năm công tác nữa mới đến tuổi nghỉ hưu. Mới đây, đồng chí Sơn đã viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi với lý do “để thuận lợi cho tổ chức sắp xếp cán bộ dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính”. Theo lộ trình, xã Diễn Ngọc sáp nhập với xã Diễn Bích để thành lập đơn vị hành chính mới là Ngọc Bích. Sau sáp nhập xã Ngọc Bích sẽ dôi dư 21 cán bộ, công chức.

Đồng chí Dương Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) chủ trì họp với cán bộ, công chức cấp xã về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: T.Lê



"Viết đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi là điều không dễ với bất cứ cán bộ, công chức nào, nhất là như tôi còn 10 năm công tác. Vợ tôi đã khóc khi biết quyết định đó của tôi. Nhưng tôi đã giải thích cho vợ hiểu. Nhà tôi có cơ sở sản xuất, tôi vừa có tay nghề về lĩnh vực điện, nên khi nghỉ việc ở xã, tôi có thời gian phát triển kinh tế của gia đình, tăng thu nhập và có thể tạo thêm việc làm cho lao động ở địa phương. Bên cạnh đó, qua nghiên cứu các quy định, chính sách về hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập, tôi thấy chính sách hỗ trợ đối với người nghỉ hưu trước tuổi rất thỏa đáng...” - đồng chí Dương Ngọc Sơn chia sẻ.

Xã Diễn Ngọc sẽ sáp nhập với xã Diễn Bích thành xã Bích Ngọc. Ảnh: T.Lê



Cán bộ xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.. Ảnh: T.Lê

Cùng đó, đồng chí Đậu Xuân Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Diễn Ngọc - người từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã 2 nhiệm kỳ, Bí thư Đảng ủy xã 2 nhiệm kỳ - cũng đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Lý do được đồng chí Thủy nêu rõ: “Mặc dù tôi còn đủ tuổi để cơ cấu các chức danh ở xã, nhưng tôi thấy trong cơ quan có nhiều đồng chí tuổi đời còn trẻ, được đào tạo bài bản, có trình độ năng lực công tác, có nhiều triển vọng, nên tôi tự nguyện xin nghỉ, tạo cơ hội cho các đồng chí đó cống hiến. Tôi tin rằng các đồng chí đó sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc tôi xin nghỉ hưu sớm cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức trong công tác sắp xếp cán bộ”.

Đồng chí Đậu Xuân Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Diễn Ngọc, Diễn Châu.

“Những đồng chí cán bộ chủ chốt ở địa phương vừa xin nghỉ trước tuổi là những người có năng lực, kinh nghiệm công tác và có uy tín. Trong quá trình công tác, các đồng chí đó còn là chỗ dựa tinh thần cho những cán bộ trẻ như chúng tôi. Hành động của các đồng chí đó nhằm tạo điều kiện cho những cán bộ trẻ như chúng tôi tiếp tục cống hiến sau sáp nhập xã là việc làm rất cao thượng ...", đồng chí Cao Đức Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Diễn Ngọc chia sẻ.

Người dân làm đường giao thông ở xã Diễn Hạnh (Diễn Châu). Xã Diễn Hạnh là địa phương sẽ sáp nhập với xã Diễn Quảng thành xã Hạnh Quảng; Cán bộ xã Diễn Hạnh (Diễn Châu) kiểm tra cơ sở sản xuất của người dân. Ảnh: T.Lê

Tại 10 xã thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở huyện Diễn Châu giai đoạn 2023 – 2025, có 98 cán bộ, công chức dôi dư. Việc làm tốt công tác tư tưởng được huyện Diễn Châu triển khai, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đến giữa tháng 11/2024, có 12 cán bộ, công chức tự nguyện viết đơn nghỉ hưu trước tuổi mặc dù có nhiều người còn có từ 5 -10 năm công tác.

Đồng chí Phạm Hữu Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Long (huyện Nam Đàn) trao đổi với cán bộ địa phương. Ảnh: T.Lê



Tính theo quy định, đến tháng 11/2029, đồng chí Phạm Hữu Hồng (sinh năm 1967) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Long (huyện Nam Đàn) sẽ nghỉ hưu theo chế độ. Nhưng đồng chí Hồng đã quyết định viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để cán bộ cấp dưới có cơ hội phát triển. Quyết định đó đưa ra, theo đồng chí Hồng là tạo điều kiện để sắp xếp cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập 2 xã Hồng Long và xã Xuân Lâm, thành xã mới, dự kiến lấy tên xã Xuân Hồng.

“Mặc dù số năm đóng bảo hiểm còn thấp, nhưng với trách nhiệm cán bộ đảng viên, người đứng đầu địa phương khi có chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, tôi đã gương mẫu tự nguyện viết đơn đã xin nghỉ hưu trước tuổi. Tôi cũng đã vận động hai cán bộ là Chủ tịch Hội LHPN và Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã xin nghỉ hưu trước tuổi để cho cán bộ trẻ có cơ hội được cân nhắc bố trí sau sáp nhập xã, đồng thời tạo thuận lợi cho tổ chức trong sắp xếp cán bộ" - đồng chí Phạm Hữu Hồng bày tỏ.

Lãnh đạo xã Khánh Thành (Yên Thành) trao đổi với đồng chí Phan Đình Hải - Chủ tịch Hội Nông dân xã (áo tối màu) về sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập xã. Ảnh: T.Lê



Với đồng chí Phan Đình Hải - Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Thành (huyện Yên Thành) còn 7 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, dôi dư cán bộ, công chức, đồng chí Hải đã sẵn sàng nghỉ hưu trước tuổi. Nhiều cán bộ, công chức ở huyện Yên Thành, dù còn nhiều năm công tác, đủ điều kiện tái cử nhưng đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 -2025, như: đồng chí Đào Ngọc Quý - Chủ tịch UBND xã Liên Thành; đồng chí Phan Phúc Hảo - Bí thư Đảng ủy xã Minh Thành; đồng chí Trần Khánh Tùng - Chủ tịch UBND xã Minh Thành; đồng chí Hồ Xuân Sáu - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Thành...

Nhiều cán bộ ở Nghệ An đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.



Những cán bộ nêu trên tự nguyện xin nghỉ hưu khi còn trên 5 năm công tác. Cùng đó, có rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức ở các xã còn thời gian công tác nhiều năm đã xin nghỉ hưu và nhận hỗ trợ khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 -2025, huyện Yên Thành có 14 xã sáp nhập thành 7 xã. Đây là địa phương có số xã sáp nhập đứng thứ 3 của tỉnh (sau Thanh Chương và Quỳnh Lưu). Sau sắp xếp, toàn huyện sẽ dôi dư 115 cán bộ, công chức cấp xã. Phương án giải quyết cán bộ, công chức dôi dư đã được huyện Yên Thành xây dựng trên cơ sở đánh giá khách quan, xét đến năng lực và vị trí việc làm. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ Phòng Nội vụ Huyện Thanh Chương rà soát công tác sáp nhập đơn vị hành chính. Ảnh: T.Lê

Đồng chí Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Giải pháp được ưu tiên nhất trong việc giải quyết cán bộ, công chức dôi dư là tuyên truyền, vận động để những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện nghỉ hưu trước tuổi và những người có nguyện vọng chuyển đổi sang công việc khác. Cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác tư tưởng, gặp gỡ các đồng chí thuộc diện dôi dư cũng như người thân của họ để trao đổi nắm bắt tâm tư, động viên đồng thuận thực hiện.

Huyện Thanh Chương là địa phương có số lượng đơn vị cấp xã sáp nhập nhiều nhất tỉnh giai đoạn 2023 -2025. Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Việc sắp xếp đơn vị hành chính ở huyện Thanh Chương giai đoạn 2023 -2025, liên quan đến 16 xã, thị trấn. Trước hết, huyện tập trung làm tốt công tác tư tưởng để các cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu xin nghỉ hưu theo các chế độ, chính sách của Nhà nước. Thứ hai, rà soát đội ngũ cán bộ, công chức toàn huyện để có sự sắp xếp bố trí hợp lý. Cùng với xây dựng phương án bố trí cán bộ, công chức dôi dư, nghiên cứu áp dụng tốt nhất các chính sách hỗ trợ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức.

Cán bộ phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: T. Lê

Ở cấp huyện, sau khi nhập thị xã Cửa Lò về thành phố Vinh, số lượng cán bộ, công chức dôi dư 207 người. Theo quy định, số cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sáp nhập thực hiện giảm dần trong thời gian 60 tháng. Thành phố Vinh đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị phường, xã tiến hành khẩn trương các bước, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ để thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính diễn ra thuận lợi, đúng quy định. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã thực hiện theo đúng chủ trương, kế hoạch đề ra.

Cán bộ Sở Nội vụ trao đổi về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: TLê



Đồng chí Ngô Trí Cương - Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền, công tác Thanh niên, Sở Nội vụ cho biết: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực là vấn đề khó. Các địa phương đã khắc phục khó khăn, linh hoạt trong cách làm như: Luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ từ xã này đến xã khác, nghỉ hưu khi đến tuổi, vận động nghỉ theo chế độ 108…

Qua giai đoạn 1 (2019-2022), tỉnh Nghệ An đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc sắp xếp đơn vị hành chính. Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh có những chủ trương như: dừng tuyển dụng, bổ nhiệm mới; lựa chọn cán bộ có năng lực có trình độ, tâm huyết cống hiến lâu dài để bố trí vào bộ máy mới, ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, trình độ. Trong quá trình sắp xếp, điều tiết giữa nơi thừa, nơi thiếu ở các xã, huyện và thậm chí trong cả tỉnh để bố trí cán bộ, công chức hợp lý theo lộ trình.

Cùng đó, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18 (ngày 18/10/2024), về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo dự tính, tỉnh sẽ dành hơn 76 tỷ đồng để hỗ trợ những người dôi dư nghỉ việc do thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Một góc thị trấn Thanh Chương hôm nay. Ảnh: CSCC

