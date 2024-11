Xây dựng Đảng Thời điểm hoàn thành sắp xếp, giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập cấp huyện, xã ở Nghệ An Thời gian thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức chậm nhất đến 1/12/2029; đối với người hoạt động không chuyên trách chậm nhất đến 31/12/2025.

Cán bộ xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) trao đổi với cán bộ xóm về chủ trương sáp nhập xã. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Từ 1/12/2024, Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025 có hiệu lực thi hành.

Theo đó, đối với cấp huyện, Nghệ An thực hiện sắp xếp 3 đơn vị, gồm 1 đơn vị thuộc diện bắt buộc là thị xã Cửa Lò và 2 đơn vị liền kề có liên quan là TP. Vinh và huyện Nghi Lộc.

Cụ thể, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị xã Cửa Lò và toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong (Nghi Lộc) vào thành phố Vinh. Sau sắp xếp, thành phố Vinh mở rộng có diện tích tự nhiên là 166,22 km2 và quy mô dân số là 580.669 người.

Đối với cấp xã thực hiện sắp xếp đối với 92 đơn vị (gồm 65/89 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp, 27 đơn vị liền kề có liên quan); 4 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp; không thực hiện sắp xếp đối với 24/89 đơn vị do có yếu tố đặc thù.

Sau sắp xếp, Nghệ An giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện, từ 21 xuống còn 20 đơn vị và giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã, từ 460 xuống còn 412 đơn vị.

Thực hiện phương án sắp xếp trên, theo tính toán của ngành Nội vụ, số lượng cán bộ, công chức cấp huyện dôi dư là 207 người; cấp xã dôi dư là 799 người.

Số lượng người hoạt động không chuyên trách dôi dư là 392 người. Số lượng Ủy viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Thường vụ các đoàn thể cấp xã dôi dư là 245 người. Số lượng hợp đồng lao động hỗ trợ, phục vụ dôi dư là 111 người.

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Thời gian thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức chậm nhất đến 1/12/2029; đối với người hoạt động không chuyên trách chậm nhất đến 31/12/2025.

Trước đó, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII vào sáng 11/7 vừa qua, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Nguyễn Viết Hưng cho biết: Cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã dôi dư sẽ giảm theo các hình thức như: Nghỉ hưu đúng độ tuổi; nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP, Nghị định số 29/2023/NĐ-CP; chuyển việc khác hoặc đơn vị khác khi còn thiếu biên chế và lộ trình hoàn thành trong vòng 5 năm theo quy định.

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 23, tổ chức vào ngày 18/10/2024, HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 18/2024 về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, nhằm góp phần động viên, khích lệ, hỗ trợ cho những người dôi dư phải nghỉ việc do chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là 76 tỷ đồng.