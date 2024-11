Thời sự

Nghệ An hướng dẫn bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức ở các đơn vị sáp nhập

Hướng dẫn do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành nhằm cụ thể hoá Kế hoạch số 285, ngày 18/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 1243, ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025.