Hồ Văn Cường dính chấn thương, khả năng sẽ kịp trở lại ở vòng 5

Trong trận đấu thuộc vòng 4 V-League 2024/25, Sông Lam Nghệ An gặp chủ nhà Nam Định, hậu vệ phải Hồ Văn Cường đã không thể ra sân do chấn thương.

Theo thông tin phóng viên Báo Nghệ An có được, trong một buổi tập gym trước trận đấu với Nhà đương kim vô địch, cầu thủ sinh năm 2003 đã gặp phải chấn thương giãn dây chằng ở lưng.

Sau 4 ngày nghỉ ngơi hồi phục, hiện tại Hồ Văn Cường đã có thể ra sân tập nhẹ cùng toàn đội. Nhiều khả năng cầu thủ này sẽ kịp bình phục để thi đấu khi Sông Lam Nghệ An gặp Bình Định ở vòng 5.

Trước đó, Hồ Văn Cường đã trải qua thời gian dài điều trị chấn thương ở chân. Và mới chỉ trở lại ở vòng 2 V-League 2024/25, nhưng đều vào sân từ băng ghế dự bị.

Việc thiếu vắng Hồ Văn Cường trong đội hình là một tổn thất lớn cho hành lang cánh phải của Sông Lam Nghệ An. Bởi, với tốc độ, khả năng đi bóng, chuyền bóng, tuyển thủ U23 Việt Nam là hậu vệ có khả năng lên công về thủ tốt nhất của đội chủ sân Vinh trong thời điểm hiện tại.

Nếu Hồ Văn Cường kịp bình phục ở vòng đấu tới, sẽ giúp Sông Lam Nghệ An có thêm phương án tấn công bên cánh phải. Và cũng vì thế đội bóng xứ Nghệ sẽ rộng cơ hội có điểm trước chủ nhà Bình Định.

Hiện sau 4 vòng, Sông Lam Nghệ An mới chỉ có 2 điểm và tạm đứng cuối bảng xếp hạng. Nếu đội bóng xứ Nghệ không giành được điểm số ở vòng 5, thì tình thế sẽ trở nên đầy khó khăn cho mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Gia nhập lò đào tạo trẻ của đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An vào năm 2019 sau khi bị PVF thanh lý, Văn Cường nhanh chóng chứng minh được năng lực của bản thân và có được chỗ đứng vững chắc tại các cấp độ trẻ của đội bóng xứ Nghệ. Sau màn thể hiện ấn tượng tại Giải Vô địch U-19 Quốc gia 2021, Văn Cường có tên trong danh sách của đội 1 Sông Lam Nghệ An tham dự V.League 2022. Ngay ở mùa giải đầu tiên ở cấp độ chuyên nghiệp, Văn Cường đã chiếm được suất đá chính tại câu lạc bộ trong vai trò hậu vệ cánh phải và giúp đội nhà cán đích ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Mùa giải tiếp theo, Hồ Văn Cường luôn là cầu thủ có mặt trong đội hình chính của Sông Lam Nghệ An. Vào mùa giải 2023/24, Hồ Văn Cường được Sông Lam Nghệ An cho Câu lạc bộ Công An Hà Nội mượn. Bước đến mùa giải 2024/25, hậu vệ sinh năm 2003 đã hồi hương để thi đấu cho đội bóng chủ quản.