Thời sự Hoàn thành bảo vệ thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương Như tin Báo Nghệ An đã đưa, vào 7h30 sáng nay (18/6), UBND huyện Đô Lương chủ trì đã tiến bảo vệ thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương.

Quốc lộ 7 đoạn từ xã Lưu Sơn đi xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: P.V

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn tỉnh Nghệ An được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt từ ngày 18/3/2022, tại Quyết định số 333/QĐ-BGTVT.

Ngay sau khi Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn tỉnh Nghệ An (Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua xã Lưu Sơn) chính thức triển khai, ngày 12/10/2022 UBND huyện Đô Lương đã ban hành Thông báo số 312/TB-UBND về việc thu hồi đất. Theo đó, có 40 hộ dân xóm Lưu Diên và 3 tổ chức (Cửa hàng xăng dầu, Bưu điện xã và UBND xã Lưu Sơn) thuộc diện thu hồi đất, với diện tích 4.193,1m2 (trên tổng số diện tích đất là 14.144,7m2 ). Về 40 hộ dân xóm Lưu Diên, đều là những hộ được UBND huyện Đô Lương giao đất tái định cư vào tháng 7/1996.

Khu vực bảo vệ thi công (trái) thuộc xóm Lưu Diên, xã Lưu Sơn (Đô Lương). Có 9 hộ dân tại đây không chấp hành chủ trương, chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án buộc phải cưỡng chế, bảo vệ thi công. Ảnh: P.V

Trong 40 hộ dân, có 34 hộ gia đình, cá nhân có công trình nhà cửa, vật kiến trúc bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó, 17 hộ gia đình, cá nhân có một số công trình, vật kiến trúc xây dựng sau ngày 1/7/2004 (thời điểm Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực) trên phần diện tích đất hành lang Quốc lộ 7, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, tại thời điểm các hộ xây dựng không bị cơ quan chức năng đình chỉ. Nay khi dự án triển khai, các hộ kiến nghị được bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các công trình, nhà cửa, vật kiến trúc do các hộ đã đầu tư kinh phí để xây dựng.

Lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ nền bê tông và vật kiến trúc vi phạm hành lang, chỉ giới an toàn giao thông Quốc lộ 7. Ảnh: P.V

Sau khi kiểm tra, rà soát chi tiết hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân liên quan, ngày 10/7/2023, UBND huyện Đô Lương đã ban hành Văn bản số 1469/UBND.QLDA trả lời những nội dung kiến nghị. Trong đó, với nội dung kiến nghị xem xét bồi thường, hỗ trợ phần diện tích đất không được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất UBND huyện Đô Lương trả lời: “Các hộ gia đình đang sử dụng phần diện tích đất hành lang bảo vệ đường bộ (phần diện tích này năm 1996, UBND huyện không giao đất cho các hộ gia đình sử dụng, mà thuộc quỹ đất được quy hoạch vào mục đích mở rộng đường giao thông được quy định tại Điều 61 và Điều 62, Luật Đất đai năm 2013) không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì vậy, Nhà nước thu hồi diện tích đất này sẽ không bồi thường, hỗ trợ về đất. Do đó, kiến nghị của các hộ dân không có cơ sở xem xét, giải quyết”.

Sơ đồ kỹ thuật các hộ dân tái định cư vào năm 1996 tại xóm Lưu Diên, xã Lưu Sơn.

Để xem xét chặt chẽ tính pháp lý và các quy định của pháp luật khi tiến hành bảo vệ thi công công trình trọng điểm quốc gia, Công an tỉnh và các đơn vị chức năng cũng đã tiến hành các bước khảo sát, nghiên cứu cụ thể. Qua đó cho thấy, việc tiến hành bảo vệ thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua xã Lưu Sơn là cần thiết.

Phương tiện xe máy tiến hành tháo dỡ mặt bằng, vật kiến trúc vi phạm. Ảnh: PV

Đến trước ngày 18/6, có 24/34 bị ảnh hưởng bởi dự án hộ đã bàn giao mặt bằng, còn 9 hộ chưa chấp hành chủ trương chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án buộc phải cưỡng chế, bảo vệ thi công.

Lực lượng chức năng tiến hành cưa, cắt cây cối trồng trên hành lang chỉ giới Quốc lộ 7. Ảnh: P.V

Theo phương án bảo vệ thi công được UBND huyện Đô Lương phê duyệt tại Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 14/6/2024, quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND huyện Đô Lương đã phối hợp với Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã Lưu Sơn tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền, vận động, trả lời các nội dung kiến nghị, thành lập Tổ công tác xác minh giải quyết khiếu nại theo đúng thẩm quyền, nhưng 9 hộ gia đình, cá nhân không bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Tổ công tác tuyên truyền, vận động do UBND huyện Đô Lương thành lập cũng đã gặp gỡ từng hộ gia đình, cá nhân để tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, tuy nhiên, các hộ vẫn không chấp hành.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ vật kiến trúc vi phạm hành lang chỉ giới Quốc lộ 7 đoạn qua xóm Lưu Diên, xã Lưu Sơn. Ảnh: P.V

Ngày 17/6/2024, UBND huyện Đô Lương có Thông báo số 183/TB-BTHBVTC về việc “Tổ chức bảo vệ thi công thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp QL7 đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn tỉnh Nghệ An đoạn qua xã Lưu Sơn”.

Bảo vệ thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương. Clip: PV

UBND huyện Đô Lương yêu cầu, các đơn vị tham gia bảo vệ thi công thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; việc bảo vệ thi công phải xử lý kiên quyết, dứt điểm; tiến hành tháo dỡ tài sản đã xây dựng trái phép trên đất hành lang Quốc lộ 7 để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện Dự án.

Một vị trí đã hoàn thành việc bảo vệ thi công. Ảnh: P.V

Đồng thời, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng cho hộ dân và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trong quá trình bảo vệ thi công. Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trước, trong và sau tổ chức, không làm phát sinh những vấn đề mới ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

UBND huyện Đô Lương giao Chủ tịch UBND xã Lưu Sơn thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng, lắp đặt công trình trái phép trong phạm vi hành lang Quốc lộ 7, tháo dỡ, di chuyển công trình vật, kiến trúc đã xây dựng, lắp đặt trái phép, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án trước 7 giờ ngày 18/6/2024; trường hợp các hộ gia đình, cá nhân không tự nguyện tháo dỡ, Ban thực hiện bảo vệ thi công sẽ tiến hành bảo vệ thi công để thực Dự án theo thời gian nêu trên.

Đại diện đơn vị chủ đầu tư kiểm tra sơ đồ quy hoạch và hiện trạng giải phóng mặt bằng. Ảnh: PV

Về phía UBND xã Lưu Sơn, từ ngày 14/6/2024 đã có Thông báo số 125/TB-UBND ngày 14/6/2024 gửi đến các hộ dân liên quan. Qua đó, UBND xã Lưu Sơn đề nghị các hộ dân liên quan tự tháo dỡ, di dời, giải tỏa tài sản trong phạm vi đất hành lang Quốc lộ 7, bàn giao mặt bằng trước ngày 18/6/2024. Tuy nhiên, 9 hộ dân vẫn không chấp hành.

Tại buổi bảo vệ thi công, UBND huyện Đô Lương và lực lượng chức năng đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; đã tiến hành tháo dỡ công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên hành lang, chỉ giới Quốc lộ 7 để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện Dự án. Các hộ dân cơ bản chấp hành hoạt động của cơ quan chức năng.

Đến hơn 11h30 ngày 18/6, công tác bảo vệ thi công Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua xã Lưu Sơn đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Ông Trần Văn Hiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, Trưởng ban thực hiện bảo vệ thi công cho biết, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành đo đạc, cắm mốc lần cuối, sau đó tổ chức bàn giao ngay cho chủ đầu tư dự án để các nhà thầu tiến hành thi công.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ thi công:

Lực lượng tham gia bảo vệ thi công. Ảnh: P.V

Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ vật kiến trúc vi phạm chỉ giới Quốc lộ 7. Ảnh: P.V

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản. Ảnh: P.V

Lực lượng chức năng kiểm đếm vật liệu đã tháo dỡ. Ảnh: P.V

Lực lượng chức năng và phương tiện máy móc tham gia giải phóng mặt bằng theo đúng hành lang chỉ giới Quốc lộ 7. Ảnh: P.V

Lực lượng chức năng tiến hành đo đạc để tiến hành giải phóng mặt bằng theo đúng chỉ giới quy định. Ảnh: P.V

Phương tiện xe, máy tiến hành tháo dỡ, giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: P.V

Một hộ dân tự tháo dỡ, giải phóng mặt bằng. Ảnh: P.V

Người dân theo dõi hoạt động bảo vệ thi công. Ảnh: P.V