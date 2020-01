Hoạt động tặng quà Tết người nghèo ở các địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An do ông Trần Văn Mão - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Nghệ An đã tới xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương tặng 10 suất quà gồm: chăn ấm và tiền mặt cho 10 hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn ĐBQH tặng quà Tết người nghèo ở xã Đồng Văn, Thanh Chương. Ảnh: Đình Hà Tại đây, Đoàn đã thăm hỏi các gia đình chính sách và mong muốn địa phương tổ chức cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn tiết kiệm, tiếp tục chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đình Hà

Ngân hàng nhà nước Nghệ An do bà Hoàng Thị Minh Thu - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An làm trưởng đoàn đã về trao quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã Diễn Hạnh và Diễn Hoa, huyện Diễn Châu.