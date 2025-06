Học sinh 8.0 IELTS vẫn than đề Tiếng Anh khó, dài, nhiều thí sinh 'quay xe' đổi tổ hợp xét tuyển

Sau hơn 100 phút làm bài 2 môn thi tự chọn, tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thí sinh Nguyễn Thế Quân cho biết: Em thi môn tự chọn là Sinh học và Hóa học và thấy đề vừa tầm, chủ yếu là để đánh giá tư duy. Trước đây thi thử em thường được 8 điểm nhưng với đề thi hôm nay em chưa chắc chắn lắm vì chưa soi đáp án. Với môn Sinh em vừa đủ thời gian để làm, môn Hóa em làm tốt hơn, em có 3 - 4 phút để khảo lại bài. Nói chung, mỗi môn thi chỉ có 50 phút nên thời gian rất gấp.

Trước kỳ thi này, học sinh Linh Đan và Quách Thùy Linh - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng dự kiến thi Lịch sử, Địa lý với mục tiêu để xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành 2 môn cuối, các em quyết định “quay xe”, thay đổi tổ hợp xét tuyển vào đại học.

Theo Linh Đan, đề thi môn Lịch sử năm nay không quá khó và em khá tự tin khi đạt được 9 điểm. Trong khi đó, thí sinh Quách Thùy Linh cũng nói rằng đề Địa lý không khó. Với đề thi này, năm trước nếu thí sinh được sử dụng Atlat thì có thể được điểm 9, điểm 10. Năm nay, không được sử dụng Atlat, thí sinh thi môn Địa lý phải ghi nhớ kiến thức và biết tư duy. Cá nhân em đều hài lòng với môn thi này.

Với kết quả này, trước đây các học sinh này dự kiến xét tuyển tổ hợp khối Văn - Toán - Anh nay cả hai dự kiến sẽ chuyển khối xét tuyển sang Văn - Sử - Anh hoặc Địa - Sử - Anh do không tự tin vào kết quả môn Toán của ngày hôm qua.

Ngoài các môn thi trên, các thí sinh cũng nói rằng, các môn như Vật lý, Kinh tế pháp luật đề thi khá dễ thở nhưng vẫn đảm bảo tính phân hóa.

Tuy nhiên, với môn thi Tiếng Anh, nhiều học sinh như Linh Đan, Thùy Linh và nhiều học sinh đã có IELTS 7.0 - 8.0 vẫn than khó. Theo các thí sinh này, đề thi có nhiều từ Tiếng Anh học thuật, từ mới, từ lạ nên với vốn từ hiện tại của nhiều thí sinh sẽ thấy đề vừa khó vừa dài và khó hoàn thành trong thời gian 50 phút.

Tại điểm thi Trường THPT Đô Lương 1, các thí sinh rời điểm thi trong tâm trạng vui vẻ. Em Lê Phan Việt Hà cho biết, sáng nay em thi môn Vật Lý và Tin học, và dự đoán 2 môn đều đạt từ 9 điểm trở lên. Nhiều thí sinh trong phòng làm bài cũng khá tốt.

Đến từ Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đô Lương, em Trần Thị Hương phấn khởi nói rằng: Trước đây em thi thử các môn Lịch sử và Địa lý và thấy đề rất khó. Tuy nhiên, sáng nay cầm đề lên đọc em thấy tự tin và đã hoàn thành bài thi khá tốt, các kiến thức đều nằm trong phạm vi đã ôn tập.

Vừa từ phòng thi trở ra, em Nguyễn Thị Lan Anh tại điểm thi Trường THPT Anh Sơn 2, cho biết: Em theo ban Khoa học tự nhiên nên đăng ký 2 môn tự chọn là Vật lý và Hoá học. Cả 2 môn đều có 28 câu và chia làm ba phần.

Trong đó 70% câu hỏi ở mức nhận biết và thông hiểu, phù hợp với mục tiêu xét tốt nghiệp, chỉ có 30% câu hỏi dùng để phân hóa, vận dụng cao. Em thấy cả 2 môn từ câu 20 trở đi là có độ khó dần, đòi hỏi thí sinh phải biết vận dụng kiến thức cơ bản của sách giáo khoa và mở rộng nâng cao.

Cũng theo thí sinh này, thời gian mỗi môn thi 50 phút và thi 2 môn liên tục nên các thí sinh khá căng thẳng.

Kết thúc buổi thi cuối, các thí sinh bước ra khỏi điểm thi trường THPT Đặng Thai Mai - Thanh Chương vui mừng vì đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Em Nguyễn Thị Phương Anh học sinh lớp 12C1 cho biết: Em thi 2 môn Lịch sử và Địa lí và thấy đề thi vừa sức, không quá khó và em hi vọng mỗi môn được 8 điểm.



Em Trần Thị Hiêng, học sinh lớp 12 A1 chia sẻ: Em đăng ký môn Vật lý, Hóa học, mỗi môn thi trắc nghiệm có 26 câu và độ khó tăng dần. Để làm được bài thi từ 8 điểm trở lên thì khó, còn dưới điểm này nắm chắc kiến thức và ôn luyện kỹ sẽ làm được.

Kết thúc bài thi tự chọn, nhiều thí sinh rời phòng thi cho biết, đề thi khá vừa sức, toàn bộ kiến thức đều nằm trong chương trình đã ôn tập.

Tại điểm thi Trường THPT Cờ Đỏ (Nghĩa Đàn), thí sinh Phạm Huy Thông cho biết em chọn thi môn Vật lí và Hóa học: So với đề thử, thì đề này dễ hơn. Có thể là năm đầu tiên nên Bộ ra đề khá là vừa sức. Chúng em chỉ cần học kỹ sách giáo khoa là làm bài này tốt. Em làm bài khá ổn.

Em Đào Thị Hà, tại điểm thi trường THPT Thái Hòa, cho biết, ngày thi cuối cùng em dự thi môn Vật lý và tiếng Anh. Nữ sinh nhận định, đề tiếng Anh hôm nay có tính phân hóa cao, 30 câu hỏi đầu dành cho những bạn có học lực trung bình và khá, những câu còn lại dành cho học sinh giỏi.

Kết thúc môn thi thứ ba, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 39.357 thí sinh tham gia dự thi. Trong đó có 54 thí sinh vắng thi không có lý do. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Không có các sự cố bất thường khác xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.