Giáo dục Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Hơn 40.000 thí sinh Nghệ An bước vào ngày thi đầu tiên Sáng nay (26/6), cùng với hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 40 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Đây là kỳ thi đặc biệt, có tính lịch sử khi vừa là năm đầu tiên thi theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, vừa tổ chức cho học sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Thí sinh kiểm tra thông tin trước khi bước vào ngày thi đầu tiên, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Đức Anh

Tại Nghệ An, trong số 40.235 thí sinh đăng ký dự thi, có 39.392 thí sinh thi theo chương trình mới và 843 thí sinh tự do thi theo Chương trình giáo dục phổ thông cũ. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Nghệ An tổ chức 72 điểm thi và có 2 điểm thi tại Trung tâm GDTX huyện Đô Lương và Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (thành phố Vinh) dành cho các thí sinh tự do thi theo Chương trình 2006.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều điểm mới so với các năm trước như giảm số môn thi từ 6 môn xuống 4 môn, giảm số buổi thi từ 4 buổi xuống 3 buổi. Thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp sẽ thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn. Buổi thi thứ 3, thí sinh sẽ thi 2 môn tự chọn trong số các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế - pháp luật, Công nghệ và Tin học.

Các giám thị kiểm tra thẻ dự thi của các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Trong các môn thi này, ngoài các môn bắt buộc, các môn tự chọn còn lại, Địa lý và Lịch Sử là môn thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với hơn 17.000 em. Môn có số lượng thí sinh đăng ký ít nhất là môn Công nghệ công nghiệp với 130 em.

Với số lượng thí sinh đứng thứ 4 cả nước, chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nghệ An đã huy động hơn 6.500 người làm công tác coi thi, phục vụ tại các điểm thi. Nghệ An cũng đã thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, cấp huyện và phân công nhiệm vụ cho từng ban, ngành liên quan để kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn các trường THPT thực hiện tốt các công việc chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và đã tổ chức biên soạn các đề mẫu theo cấu trúc đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tới các trường, tổ chức nhiều đợt thi thử trên mạng LMS, thi thử trực tiếp và phát động phong trào thi đua ‘‘90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025”.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Mỹ Hà

Những đổi mới của kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2025 được Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường, giáo viên và học sinh đánh giá cao, đáp ứng mục tiêu của Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018, trong đó chú trọng vào việc phát huy các năng lực, đặc biệt là năng lực sáng tạo của người học.

Theo kế hoạch, trong ngày đầu tiên, buổi sáng thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút và buổi chiều thí sinh sẽ thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút.