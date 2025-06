Giáo dục Xử lý nghiêm những thí sinh sử dụng gian lận công nghệ cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 Đây là 1 trong những vấn đề quan trọng được ngành Giáo dục Nghệ An nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, sáng 21/6 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hội nghị có sự tham gia của tất cả các điểm trưởng của 72 điểm thi trong toàn tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt. Ngoài việc đây là kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 thì kỳ thi này là dịp để đánh giá chất lượng giáo dục của các nhà trường. Việc triển khai kỳ thi cũng sẽ là cơ sở để ngành Giáo dục rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả chỉ đạo dạy học ở các nhà trường.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Với ý nghĩa trên, tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các điểm trường trong quá trình tổ chức kỳ thi phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, không sáng tạo, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và bảo mật trong kỳ thi. Trong đó, đặc biệt lưu ý trong việc bảo mật về đề thi, bài thi và quá trình vận chuyển in sao đề thi.

Lãnh đạo Sở cũng lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các giám thị cần tạo không khí thoải mái để thí sinh hoàn thành bài thi. Tuy nhiên, cán bộ coi thi cần lưu ý đến vấn đề sử dụng công nghệ cao trong thí sinh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tránh làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức kỳ thi trên phạm vi cả nước.

Đại diện Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào ngày 25 - 27/6. Tại Nghệ An, kỳ thi năm nay có sự tham gia của 40.235 thí sinh tại 72 điểm thi.

Để chuẩn bị kỳ thi này, Nghệ An đã huy động 6.594 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Trước kỳ thi năm nay, ngành Giáo dục đã chỉ đạo các nhà trường dạy học hoàn thành chương trình, ôn tập cho học sinh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức thi thử và hướng dẫn học sinh thi thử trên hệ thống thi trực tuyến cho học sinh lớp 12 để giúp học sinh thêm kiến thức, kỹ năng làm bài thi.

Toàn ngành phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025” và tổ chức hàng nghìn buổi dạy thêm miễn phí.

Trường THPT Thanh Chương 1 kiểm tra hệ thống camera lắp đặt tại phòng lưu trữ và bảo quản đề thi, bài thi theo đúng quy định. Ảnh: Mỹ Hà

Tại hội nghị triển khai Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, đại diện Phòng PA03 và PA06, Công an tỉnh đã quán triệt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an ninh mạng… trong kỳ thi. Các đại biểu cũng nghe triển khai các nhiệm vụ, quy chế… của kỳ thi tốt nghiệp và giải đáp các kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện./.