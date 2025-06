Trường học Nghệ An sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hôm nay (20/6), nhiều trường học Nghệ An đã hoàn thành buổi ôn tập cuối cùng và bắt đầu chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Với tính chất đặc biệt của kỳ thi năm nay, tất cả mọi khâu đều được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả các điểm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nghệ An có 40.235 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1.326 thí sinh tự do, thi theo chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Toàn tỉnh tổ chức 72 điểm thi, trong đó có 2 điểm dành riêng cho thí sinh tự do tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh) và Trung tâm GDTX huyện Đô Lương. Để phục vụ kỳ thi, Nghệ An huy động 6.594 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi.