Giáo dục Học sinh không đậu lớp 10 công lập vội vàng tìm trường, tìm lớp Khi cánh cửa vào lớp 10 công lập khép lại, nhiều thí sinh đã lựa chọn con đường khác để tiếp tục thực hiện mục tiêu hoàn thành chương trình phổ thông và bắt đầu định hướng nghề nghiệp cho tương lai.

Nhập học sớm

Với 13,75 điểm, em Tạ Quang Ngọc - học sinh lớp 9A, Trường THCS Khánh Sơn (Nam Đàn) thiếu gần 2 điểm để đậu vào Trường THPT Nam Đàn 2. Kết quả này với Ngọc là điều không mong muốn, bởi so với các năm trước, mức điểm này khá an toàn. Tuy nhiên, năm nay do phải cạnh tranh với khá nhiều học sinh từ vùng khác chuyển về nên em không còn cơ hội trúng tuyển vào công lập.

Vì không thể học gần nhà nên ngay sau khi biết kết quả, gia đình Ngọc đã tính tới nhiều phương án và đã dự định vào học một trường ngoài công lập ở huyện Nam Đàn. Nhưng rồi, vì Khánh Sơn nằm ở vùng bên kia sông, về thị trấn học gần 20 km nên việc đi về gặp nhiều khó khăn.

Không muốn con thất học, gia đình quyết định xin cho con xuống học tại Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam để học văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên. Hàng ngày, sau khi học xong Ngọc sẽ ở ký túc xá của trường. Cuối tuần, em sẽ tự đi xe máy về nhà.

Phụ huynh học sinh đến nhập học tại Trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật Hồng Lam. Ảnh: Mỹ Hà

Nói thêm về điều này, Ngọc cho biết: Em thực sự rất buồn khi không đậu vào trường công lập. Vì thế, em xác định lên lớp 10 em phải thực sự cố gắng. Trước mắt, em chưa đăng ký học nghề mà chỉ tập trung để học văn hóa. Có thể sau khi hoàn thành chương trình lớp 12 em sẽ đi nhập ngũ và sau đó sẽ đi học nghề để đi lao động ở nước ngoài.

Cùng thời điểm các bạn đồng lứa đang tập quân sự, chị Hoàng Thị Nho ở phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò) cũng đem con đến nhập học vào trường. Con trai chị từng là học sinh Trường THCS Hải Hòa. Kỳ thi vào lớp 10 vừa rồi, nam sinh này chỉ được gần 15 điểm nên dù đã chuyển nguyện vọng từ Trường THPT Nghi Lộc 3 về Trường THPT Nghi Lộc 4 vẫn không đủ điểm trúng tuyển.

Với mong muốn con tiếp tục hoàn thành chương trình phổ thông, gia đình chị quyết định cho con đi học tại Trường Trung cấp kinh tế- kỹ thuật Hồng Lam với hình thức vừa học văn hóa, vừa học nghề.

Chia sẻ về quyết định của mình, phụ huynh này cho biết: Việc không trúng tuyển vào lớp 10 công lập là điều không mong muốn, nhưng tôi mong rằng, từ thất bại này cháu phải tiếp tục nỗ lực cố gắng rèn luyện. Bản thân gia đình chúng tôi chọn môi trường này vì đây là trường gần nhà nhất và chương trình học cũng phù hợp với nguyện vọng của gia đình.

Học sinh lớp 10 Trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật Hồng Lam tham gia khóa giáo dục quốc phòng. Ảnh: Mỹ Hà

Với 17,5 điểm, học sinh Nguyễn Anh - Trường THCS Hưng Bình cũng trượt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Viết Thuật. Dù điểm thi đủ để nhập học vào hệ tiên tiến nhưng cuối cùng em đã quyết định nhập học vào Trung tâm GDNN - GDTX thành phố Vinh để phù hợp với hoàn cảnh gia đình.

Đây cũng là lựa chọn của không ít phụ huynh và học sinh thành phố, bởi học sinh theo học hệ GDTX các em chỉ phải học 7 môn văn hóa. Quá trình theo học, các em có thể vừa học văn hóa để thi tốt nghiệp THPT, vừa có thể học nghề. Học phí theo chương trình GDTX rẻ hơn so với học chương trình phổ thông và giúp gia đình tiết kiệm khá nhiều chi phí học tập.

Nhiều cơ hội học tập

Lớp học giáo dục quốc phòng và sinh hoạt công dân dành cho hơn 400 học sinh lớp 10 của Trường Trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Hồng Lam được bắt đầu từ ngày 16/7, chỉ sau 1 tháng có kết quả thi lớp 10. Học sinh của lớp, chỉ khoảng 50% thuộc diện phân luồng, còn lại là những em vừa trượt vào lớp 10 công lập. Hiện số học sinh đăng ký vào trường đã vượt chỉ tiêu hơn 100 em và nhà trường đã không nhận thêm hồ sơ xét tuyển.

Học sinh Trường THPT Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn. Ảnh: NTCC

Trong danh sách học sinh trúng tuyển vào trường, hiện gần một nửa thí sinh đến từ thị xã Hoàng Mai. Số còn lại, đến từ nhiều huyện miền núi cao và một số học sinh đến từ thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc.

Thầy giáo Phan Văn Thuận - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Học sinh nhập học vào trường chúng tôi có nhiều ưu tiên. Ví dụ, nếu là học sinh thuộc đối tượng con em miền núi cao được miễn học phí học văn hóa, học nghề và được học bổng chính sách của Nhà nước. Đối tượng còn lại, mức học phí học văn hóa cũng rất thấp, cao nhất chỉ 130.000 đồng/em và được miễn phí học nghề.

Trung tâm GDNN - GDTX thành phố Vinh gặp mặt phụ huynh, học sinh mới nhập học vào lớp 10. Ảnh: NTCC

Tại Trung tâm GDNN – GDTX thành phố Vinh, năm nay, nhà trường sẽ tuyển sinh gần 400 chỉ tiêu lớp 10 cấp THPT hệ GDTX. Những ngày qua, sau khi các trường công lập công bố điểm chuẩn, đã có hơn 100 học sinh đăng ký trực tiếp tại trường. Song song với đó, nhà trường đang tiếp tục nhận học sinh ở nhiều cơ sở liên kết khác với hình thức vừa học văn hóa, vừa học nghề.

Cô giáo Đặng Thị Tú Linh – Giám đốc Trung tâm cho biết: Với những học sinh nhập học đầu tiên, chúng tôi đã tổ chức gặp mặt phụ huynh, học sinh và thông báo về chương trình học của học sinh tại trường. Hiện cơ hội cho các em rất nhiều và chúng tôi mong sẽ có nhiều học sinh đến đăng ký vào trường. Ngoài học văn hóa, các em còn được học nhiều nghề như: chăm sóc sắc đẹp, kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ lễ tân để có thể có song bằng sau khi tốt nghiệp.

Ngoài các trường dạy nghề, các trung tâm GDNN – GDTX, hiện nay, thí sinh không đậu vào các trường công lập có thể tiếp tục đăng ký vào học tại các trường ngoài công lập. Cô giáo Lê Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT Mai Hắc Đế (Nam Đàn) cho biết: Trường chúng tôi năm nay có 360 chỉ tiêu và có khoảng 300 em đăng ký NV1. Hiện trường cũng đã có danh sách học sinh trúng tuyển NV2, NV3 theo điểm thi lớp 10 và chúng tôi đang chờ các em đến nhập học. Nếu còn thừa chỉ tiêu, nhà trường sẽ tuyển thêm thí sinh.

Để thu hút học sinh vào trường, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đã ưu tiên học sinh đăng ký trúng tuyển nguyện vọng 1 theo hình thức xét thẳng. Những học sinh còn lại, nếu các em đậu công lập nhưng tự nguyện đăng ký vào học tại trường sẽ được miễn giảm học phí.

Hiện nay, một số trường đã tổ chức nhập học cho học sinh lớp 10. Ảnh: NTCC

Sau khi công bố điểm chuẩn vào các trường công lập theo NV1, hiện nhiều trường công lập cũng đã công bố điểm chuẩn NV2 và NV3 với mức điểm chuẩn khá thấp. Ví dụ tại Trường THPT Quế Phong, điểm trúng tuyển NV2 là 14,35 điểm, Trường THPT Kỳ Sơn là 9,8 điểm, Trường THPT Yên Thành 2 là 16,45 điểm. Bên cạnh đó, các trường ở thành phố Vinh là Trường THPT Hà Huy Tập, THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Lê Viết Thuật đã công bố điểm xét tuyển vào hệ tiên tiến với số điểm trung bình khoảng 17 điểm.

Như vậy, với nhiều hình thức tuyển sinh, nhiều phương án xét tuyển khác nhau, nếu không đậu công lập vẫn có thêm nhiều cơ hội khác để tiếp tục học tập. Căn cứ vào năng lực, nguyện vọng cá nhân, phụ huynh và học sinh cần cân nhắc để lựa chọn ngôi trường phù hợp với bản thân và hoàn cảnh gia đình.